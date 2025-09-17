Lagi Mengenai VVV

1 VVV ke USD Harga Langsung:

$2.557
-0.81%1D
USD
VVV (VVV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:38:12 (UTC+8)

VVV (VVV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.471
24J Rendah
$ 2.581
24J Tinggi

$ 2.471
$ 2.581
$ 22.454771734480946
$ 0.5132534272823827
0.00%

-0.80%

-2.22%

-2.22%

VVV (VVV) harga masa nyata ialah $ 2.557. Sepanjang 24 jam yang lalu, VVV didagangkan antara $ 2.471 rendah dan $ 2.581 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VVV sepanjang masa ialah $ 22.454771734480946, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5132534272823827.

Dari segi prestasi jangka pendek, VVV telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan -2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VVV (VVV) Maklumat Pasaran

No.392

$ 92.86M
$ 64.17K
$ 192.28M
36.32M
75,197,854.07836302
BASE

Had Pasaran semasa VVV ialah $ 92.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.17K. Bekalan edaran VVV ialah 36.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 75197854.07836302. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 192.28M.

VVV (VVV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk VVV hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.02088-0.80%
30 Hari$ -1.245-32.75%
60 Hari$ -0.649-20.25%
90 Hari$ -0.182-6.65%
Perubahan Harga VVV Hari Ini

Hari ini, VVV mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.02088 (-0.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariVVV

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -1.245 (-32.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari VVV

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, VVV mengalami perubahan sebanyak $ -0.649 (-20.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari VVV

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.182 (-6.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga VVV (VVV)?

Semak VVVhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus VVV pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak VVV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang VVV di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian VVV anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

VVV Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VVV (VVV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VVV (VVV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VVV.

Semak VVV ramalan harga sekarang!

Tokenomik VVV (VVV)

Memahami tokenomik VVV (VVV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VVV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli VVV (VVV)

Mencari cara membeli VVV? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah VVV di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

VVV kepada Mata Wang Tempatan

1 VVV(VVV) ke VND
67,287.455
1 VVV(VVV) ke AUD
A$3.80993
1 VVV(VVV) ke GBP
1.86661
1 VVV(VVV) ke EUR
2.14788
1 VVV(VVV) ke USD
$2.557
1 VVV(VVV) ke MYR
RM10.7394
1 VVV(VVV) ke TRY
105.52739
1 VVV(VVV) ke JPY
¥373.322
1 VVV(VVV) ke ARS
ARS$3,743.75484
1 VVV(VVV) ke RUB
212.7424
1 VVV(VVV) ke INR
224.99043
1 VVV(VVV) ke IDR
Rp41,918.02608
1 VVV(VVV) ke KRW
3,526.89567
1 VVV(VVV) ke PHP
145.36545
1 VVV(VVV) ke EGP
￡E.122.91499
1 VVV(VVV) ke BRL
R$13.52653
1 VVV(VVV) ke CAD
C$3.50309
1 VVV(VVV) ke BDT
311.4426
1 VVV(VVV) ke NGN
3,822.10132
1 VVV(VVV) ke COP
$9,949.41485
1 VVV(VVV) ke ZAR
R.44.31281
1 VVV(VVV) ke UAH
105.27169
1 VVV(VVV) ke VES
Bs409.12
1 VVV(VVV) ke CLP
$2,429.15
1 VVV(VVV) ke PKR
Rs725.77888
1 VVV(VVV) ke KZT
1,383.64384
1 VVV(VVV) ke THB
฿81.00576
1 VVV(VVV) ke TWD
NT$76.9657
1 VVV(VVV) ke AED
د.إ9.38419
1 VVV(VVV) ke CHF
Fr1.99446
1 VVV(VVV) ke HKD
HK$19.89346
1 VVV(VVV) ke AMD
֏977.7968
1 VVV(VVV) ke MAD
.د.م22.93629
1 VVV(VVV) ke MXN
$46.71639
1 VVV(VVV) ke SAR
ريال9.58875
1 VVV(VVV) ke PLN
9.15406
1 VVV(VVV) ke RON
лв10.89282
1 VVV(VVV) ke SEK
kr23.57554
1 VVV(VVV) ke BGN
лв4.21905
1 VVV(VVV) ke HUF
Ft839.43753
1 VVV(VVV) ke CZK
52.39293
1 VVV(VVV) ke KWD
د.ك0.777328
1 VVV(VVV) ke ILS
8.51481
1 VVV(VVV) ke AOA
Kz2,330.88449
1 VVV(VVV) ke BHD
.د.ب0.963989
1 VVV(VVV) ke BMD
$2.557
1 VVV(VVV) ke DKK
kr16.08353
1 VVV(VVV) ke HNL
L67.07011
1 VVV(VVV) ke MUR
115.70425
1 VVV(VVV) ke NAD
$44.41509
1 VVV(VVV) ke NOK
kr24.95632
1 VVV(VVV) ke NZD
$4.27019
1 VVV(VVV) ke PAB
B/.2.557
1 VVV(VVV) ke PGK
K10.68826
1 VVV(VVV) ke QAR
ر.ق9.30748
1 VVV(VVV) ke RSD
дин.252.58046

VVV Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang VVV, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web VVV Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VVV

Berapakah nilai VVV (VVV) hari ini?
Harga langsung VVV dalam USD ialah 2.557 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VVV ke USD?
Harga semasa VVV ke USD ialah $ 2.557. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VVV?
Had pasaran untuk VVV ialah $ 92.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VVV?
Bekalan edaran VVV ialah 36.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VVV?
VVV mencapai harga ATH sebanyak 22.454771734480946 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VVV?
VVV melihat harga ATL sebanyak 0.5132534272823827 USD.
Berapakah jumlah dagangan VVV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VVVialah $ 64.17K USD.
Adakah VVV akan naik lebih tinggi tahun ini?
VVV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VVVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:38:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

