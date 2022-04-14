Tokenomik W3GG (W3GG)

Lihat cerapan utama tentang W3GG (W3GG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
W3GG (W3GG) Maklumat

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

Laman Web Rasmi:
https://w3gg.io/
Kertas putih:
https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D

W3GG (W3GG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk W3GG (W3GG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.07045
$ 0.07045$ 0.07045
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.00946
$ 0.00946$ 0.00946

Tokenomik W3GG (W3GG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik W3GG (W3GG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token W3GG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token W3GG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik W3GG, terokai W3GG harga langsung token!

Cara Membeli W3GG

Berminat untuk menambah W3GG (W3GG) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli W3GG, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

W3GG (W3GG) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga W3GG membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

W3GG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju W3GG? Halaman ramalan harga W3GG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.