Apakah itu Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate tersedia di MEXC



Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped Accumulate Berapakah nilai Wrapped Accumulate (WACME) hari ini? Harga langsung WACME dalam USD ialah 0.006668 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WACME ke USD? $ 0.006668 . Lihat Harga semasa WACME ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wrapped Accumulate? Had pasaran untuk WACME ialah $ 213.56K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WACME? Bekalan edaran WACME ialah 32.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WACME? WACME mencapai harga ATH sebanyak 0.5910658165701004 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WACME? WACME melihat harga ATL sebanyak 0.00000999576793482 USD . Berapakah jumlah dagangan WACME? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WACMEialah $ 29.19 USD . Adakah WACME akan naik lebih tinggi tahun ini? WACME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WACMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

