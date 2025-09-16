Lagi Mengenai WACME

Maklumat Harga WACME

Kertas putih WACME

Laman Web Rasmi WACME

Tokenomik WACME

Ramalan Harga WACME

Sejarah WACME

WACME Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WACME-ke-Fiat

WACME Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wrapped Accumulate Logo

Wrapped AccumulateHargae(WACME)

1 WACME ke USD Harga Langsung:

$0.006668
$0.006668$0.006668
-0.44%1D
USD
Wrapped Accumulate (WACME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:08:59 (UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00664
$ 0.00664$ 0.00664
24J Rendah
$ 0.006702
$ 0.006702$ 0.006702
24J Tinggi

$ 0.00664
$ 0.00664$ 0.00664

$ 0.006702
$ 0.006702$ 0.006702

$ 0.5910658165701004
$ 0.5910658165701004$ 0.5910658165701004

$ 0.00000999576793482
$ 0.00000999576793482$ 0.00000999576793482

0.00%

-0.44%

-23.39%

-23.39%

Wrapped Accumulate (WACME) harga masa nyata ialah $ 0.006668. Sepanjang 24 jam yang lalu, WACME didagangkan antara $ 0.00664 rendah dan $ 0.006702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WACME sepanjang masa ialah $ 0.5910658165701004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000999576793482.

Dari segi prestasi jangka pendek, WACME telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -23.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped Accumulate (WACME) Maklumat Pasaran

No.9456

$ 213.56K
$ 213.56K$ 213.56K

$ 29.19
$ 29.19$ 29.19

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

32.03M
32.03M 32.03M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

32,028,150.10434649
32,028,150.10434649 32,028,150.10434649

6.40%

ETH

Had Pasaran semasa Wrapped Accumulate ialah $ 213.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 29.19. Bekalan edaran WACME ialah 32.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 32028150.10434649. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.33M.

Wrapped Accumulate (WACME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wrapped Accumulate hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002947-0.44%
30 Hari$ +0.000086+1.30%
60 Hari$ -0.001184-15.08%
90 Hari$ -0.002796-29.55%
Perubahan Harga Wrapped Accumulate Hari Ini

Hari ini, WACME mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00002947 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWrapped Accumulate

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000086 (+1.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wrapped Accumulate

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WACME mengalami perubahan sebanyak $ -0.001184 (-15.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wrapped Accumulate

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002796 (-29.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wrapped Accumulate (WACME)?

Semak Wrapped Accumulatehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wrapped Accumulate pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WACME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wrapped Accumulate di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wrapped Accumulate anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wrapped Accumulate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped Accumulate (WACME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped Accumulate (WACME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped Accumulate.

Semak Wrapped Accumulate ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wrapped Accumulate (WACME)

Memahami tokenomik Wrapped Accumulate (WACME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WACME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wrapped Accumulate (WACME)

Mencari cara membeli Wrapped Accumulate? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wrapped Accumulate di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WACME kepada Mata Wang Tempatan

1 Wrapped Accumulate(WACME) ke VND
175.46842
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke AUD
A$0.00993532
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke GBP
0.00486764
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke EUR
0.00560112
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke USD
$0.006668
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke MYR
RM0.0280056
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke TRY
0.27518836
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke JPY
¥0.973528
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke ARS
ARS$9.74848264
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke RUB
0.55404412
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke INR
0.58705072
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke IDR
Rp109.31145792
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke KRW
9.20990828
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke PHP
0.37960924
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke EGP
￡E.0.32059744
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke BRL
R$0.03540708
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke CAD
C$0.00913516
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke BDT
0.8121624
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke NGN
9.96705968
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke COP
$26.046875
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke ZAR
R.0.11582316
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke UAH
0.27452156
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke VES
Bs1.06688
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke CLP
$6.3346
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke PKR
Rs1.89264512
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke KZT
3.60818816
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke THB
฿0.21117556
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke TWD
NT$0.20077348
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke AED
د.إ0.02447156
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke CHF
Fr0.00520104
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke HKD
HK$0.05187704
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke AMD
֏2.5498432
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke MAD
.د.م0.05981196
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke MXN
$0.12249116
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke SAR
ريال0.025005
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke PLN
0.02393812
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke RON
лв0.02853904
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke SEK
kr0.06161232
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke BGN
лв0.0110022
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke HUF
Ft2.19697264
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke CZK
0.1370274
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke KWD
د.ك0.00203374
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke ILS
0.02220444
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke AOA
Kz6.07834876
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke BHD
.د.ب0.002513836
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke BMD
$0.006668
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke DKK
kr0.04207508
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke HNL
L0.17490164
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke MUR
0.301727
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke NAD
$0.11582316
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke NOK
kr0.06527972
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke NZD
$0.01113556
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke PAB
B/.0.006668
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke PGK
K0.02787224
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke QAR
ر.ق0.02427152
1 Wrapped Accumulate(WACME) ke RSD
дин.0.6604654

Wrapped Accumulate Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wrapped Accumulate, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wrapped Accumulate Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped Accumulate

Berapakah nilai Wrapped Accumulate (WACME) hari ini?
Harga langsung WACME dalam USD ialah 0.006668 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WACME ke USD?
Harga semasa WACME ke USD ialah $ 0.006668. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped Accumulate?
Had pasaran untuk WACME ialah $ 213.56K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WACME?
Bekalan edaran WACME ialah 32.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WACME?
WACME mencapai harga ATH sebanyak 0.5910658165701004 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WACME?
WACME melihat harga ATL sebanyak 0.00000999576793482 USD.
Berapakah jumlah dagangan WACME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WACMEialah $ 29.19 USD.
Adakah WACME akan naik lebih tinggi tahun ini?
WACME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WACMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:08:59 (UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WACME-ke-USD

Jumlah

WACME
WACME
USD
USD

1 WACME = 0.006668 USD

Berdagang WACME

WACMEUSDT
$0.006668
$0.006668$0.006668
-0.44%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan