World3 Harga Hari Ini

Harga langsung World3 (WAI) hari ini ialah $ 0.06094, dengan 0.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAI kepada USD penukaran adalah $ 0.06094 setiap WAI.

World3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- WAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAI didagangkan antara $ 0.06015 (rendah) dan $ 0.06122 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WAI dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan +2.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.00K.

World3 (WAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 60.94M$ 60.94M $ 60.94M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa World3 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.00K. Bekalan edaran WAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 60.94M.