Apakah itu Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Tokenomik Walrus (WAL)

Memahami tokenomik Walrus (WAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Walrus Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Walrus, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

