Ambire Wallet Logo

Ambire WalletHargae(WALLET)

1 WALLET ke USD Harga Langsung:

$0.0252
$0.0252
-0.07%1D
USD
Ambire Wallet (WALLET) Carta Harga Langsung
Ambire Wallet (WALLET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02512
$ 0.02512
24J Rendah
$ 0.0253
$ 0.0253
24J Tinggi

$ 0.02512
$ 0.02512

$ 0.0253
$ 0.0253

$ 0.20064258285841255
$ 0.20064258285841255

$ 0.000638616003044836
$ 0.000638616003044836

-0.04%

-0.06%

-3.04%

-3.04%

Ambire Wallet (WALLET) harga masa nyata ialah $ 0.0252. Sepanjang 24 jam yang lalu, WALLET didagangkan antara $ 0.02512 rendah dan $ 0.0253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WALLET sepanjang masa ialah $ 0.20064258285841255, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000638616003044836.

Dari segi prestasi jangka pendek, WALLET telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan -3.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ambire Wallet (WALLET) Maklumat Pasaran

No.955

$ 18.16M
$ 18.16M

$ 151.50K
$ 151.50K

$ 25.20M
$ 25.20M

720.48M
720.48M

1,000,000,000
1,000,000,000

720,481,001.3567766
720,481,001.3567766

72.04%

ETH

Had Pasaran semasa Ambire Wallet ialah $ 18.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 151.50K. Bekalan edaran WALLET ialah 720.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 720481001.3567766. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.20M.

Ambire Wallet (WALLET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ambire Wallet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000177-0.06%
30 Hari$ -0.00308-10.90%
60 Hari$ +0.0053+26.63%
90 Hari$ +0.01064+73.07%
Perubahan Harga Ambire Wallet Hari Ini

Hari ini, WALLET mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000177 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAmbire Wallet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00308 (-10.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ambire Wallet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WALLET mengalami perubahan sebanyak $ +0.0053 (+26.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ambire Wallet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01064 (+73.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ambire Wallet (WALLET)?

Semak Ambire Wallethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ambire Wallet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WALLET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ambire Wallet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ambire Wallet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ambire Wallet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ambire Wallet (WALLET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ambire Wallet (WALLET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ambire Wallet.

Semak Ambire Wallet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ambire Wallet (WALLET)

Memahami tokenomik Ambire Wallet (WALLET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WALLET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ambire Wallet (WALLET)

Mencari cara membeli Ambire Wallet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ambire Wallet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WALLET kepada Mata Wang Tempatan

Ambire Wallet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ambire Wallet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ambire Wallet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ambire Wallet

Berapakah nilai Ambire Wallet (WALLET) hari ini?
Harga langsung WALLET dalam USD ialah 0.0252 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WALLET ke USD?
Harga semasa WALLET ke USD ialah $ 0.0252. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ambire Wallet?
Had pasaran untuk WALLET ialah $ 18.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WALLET?
Bekalan edaran WALLET ialah 720.48M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WALLET?
WALLET mencapai harga ATH sebanyak 0.20064258285841255 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WALLET?
WALLET melihat harga ATL sebanyak 0.000638616003044836 USD.
Berapakah jumlah dagangan WALLET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WALLETialah $ 151.50K USD.
Adakah WALLET akan naik lebih tinggi tahun ini?
WALLET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WALLETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Ambire Wallet (WALLET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WALLET-ke-USD

Jumlah

WALLET
WALLET
USD
USD

1 WALLET = 0.0252 USD

Berdagang WALLET

WALLETUSDT
$0.0252
$0.0252
-0.03%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan