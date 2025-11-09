Warplet Harga Hari Ini

Harga langsung Warplet (WARP) hari ini ialah $ 0.00002298, dengan 1.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WARP kepada USD penukaran adalah $ 0.00002298 setiap WARP.

Warplet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- WARP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WARP didagangkan antara $ 0.000017 (rendah) dan $ 0.00007429 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WARP dipindahkan -0.91% dalam sejam terakhir dan +19.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.16K.

Warplet (WARP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.16K$ 56.16K $ 56.16K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Warplet ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.16K. Bekalan edaran WARP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.