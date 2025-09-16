Lagi Mengenai WAVES

Waves Logo

WavesHargae(WAVES)

1 WAVES ke USD Harga Langsung:

$1.129
$1.129$1.129
+0.04%1D
USD
Waves (WAVES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:20:44 (UTC+8)

Waves (WAVES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.1131
$ 1.1131$ 1.1131
24J Rendah
$ 1.1396
$ 1.1396$ 1.1396
24J Tinggi

$ 1.1131
$ 1.1131$ 1.1131

$ 1.1396
$ 1.1396$ 1.1396

$ 62.35569555868911
$ 62.35569555868911$ 62.35569555868911

$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742

+0.26%

+0.04%

+1.21%

+1.21%

Waves (WAVES) harga masa nyata ialah $ 1.129. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAVES didagangkan antara $ 1.1131 rendah dan $ 1.1396 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAVES sepanjang masa ialah $ 62.35569555868911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12268400192260742.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAVES telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +1.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Waves (WAVES) Maklumat Pasaran

No.304

$ 134.15M
$ 134.15M$ 134.15M

$ 67.26K
$ 67.26K$ 67.26K

$ 134.15M
$ 134.15M$ 134.15M

118.82M
118.82M 118.82M

--
----

118,824,976
118,824,976 118,824,976

WAVES

Had Pasaran semasa Waves ialah $ 134.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.26K. Bekalan edaran WAVES ialah 118.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 118824976. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.15M.

Waves (WAVES) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Waves hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000451+0.04%
30 Hari$ -0.124-9.90%
60 Hari$ +0.0271+2.45%
90 Hari$ +0.1361+13.70%
Perubahan Harga Waves Hari Ini

Hari ini, WAVES mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000451 (+0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWaves

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.124 (-9.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Waves

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WAVES mengalami perubahan sebanyak $ +0.0271 (+2.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Waves

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1361 (+13.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Waves (WAVES)?

Semak Waveshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Waves pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WAVES ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Waves di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Waves anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Waves Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Waves (WAVES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Waves (WAVES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Waves.

Semak Waves ramalan harga sekarang!

Tokenomik Waves (WAVES)

Memahami tokenomik Waves (WAVES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WAVES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Waves (WAVES)

Mencari cara membeli Waves? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Waves di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WAVES kepada Mata Wang Tempatan

1 Waves(WAVES) ke VND
29,709.635
1 Waves(WAVES) ke AUD
A$1.6935
1 Waves(WAVES) ke GBP
0.82417
1 Waves(WAVES) ke EUR
0.94836
1 Waves(WAVES) ke USD
$1.129
1 Waves(WAVES) ke MYR
RM4.7418
1 Waves(WAVES) ke TRY
46.60512
1 Waves(WAVES) ke JPY
¥164.834
1 Waves(WAVES) ke ARS
ARS$1,650.57542
1 Waves(WAVES) ke RUB
93.9328
1 Waves(WAVES) ke INR
99.37458
1 Waves(WAVES) ke IDR
Rp18,508.19376
1 Waves(WAVES) ke KRW
1,561.54248
1 Waves(WAVES) ke PHP
64.1272
1 Waves(WAVES) ke EGP
￡E.54.28232
1 Waves(WAVES) ke BRL
R$5.9837
1 Waves(WAVES) ke CAD
C$1.54673
1 Waves(WAVES) ke BDT
137.5122
1 Waves(WAVES) ke NGN
1,687.58404
1 Waves(WAVES) ke COP
$4,392.99545
1 Waves(WAVES) ke ZAR
R.19.59944
1 Waves(WAVES) ke UAH
46.48093
1 Waves(WAVES) ke VES
Bs180.64
1 Waves(WAVES) ke CLP
$1,072.55
1 Waves(WAVES) ke PKR
Rs320.45536
1 Waves(WAVES) ke KZT
610.92448
1 Waves(WAVES) ke THB
฿35.81188
1 Waves(WAVES) ke TWD
NT$33.97161
1 Waves(WAVES) ke AED
د.إ4.14343
1 Waves(WAVES) ke CHF
Fr0.88062
1 Waves(WAVES) ke HKD
HK$8.78362
1 Waves(WAVES) ke AMD
֏431.7296
1 Waves(WAVES) ke MAD
.د.م10.12713
1 Waves(WAVES) ke MXN
$20.68328
1 Waves(WAVES) ke SAR
ريال4.23375
1 Waves(WAVES) ke PLN
4.05311
1 Waves(WAVES) ke RON
лв4.82083
1 Waves(WAVES) ke SEK
kr10.43196
1 Waves(WAVES) ke BGN
лв1.86285
1 Waves(WAVES) ke HUF
Ft371.87002
1 Waves(WAVES) ke CZK
23.18966
1 Waves(WAVES) ke KWD
د.ك0.343216
1 Waves(WAVES) ke ILS
3.75957
1 Waves(WAVES) ke AOA
Kz1,029.16253
1 Waves(WAVES) ke BHD
.د.ب0.425633
1 Waves(WAVES) ke BMD
$1.129
1 Waves(WAVES) ke DKK
kr7.1127
1 Waves(WAVES) ke HNL
L29.61367
1 Waves(WAVES) ke MUR
51.08725
1 Waves(WAVES) ke NAD
$19.61073
1 Waves(WAVES) ke NOK
kr11.04162
1 Waves(WAVES) ke NZD
$1.88543
1 Waves(WAVES) ke PAB
B/.1.129
1 Waves(WAVES) ke PGK
K4.71922
1 Waves(WAVES) ke QAR
ر.ق4.10956
1 Waves(WAVES) ke RSD
дин.111.771

Waves Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Waves, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Waves Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Waves

Berapakah nilai Waves (WAVES) hari ini?
Harga langsung WAVES dalam USD ialah 1.129 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WAVES ke USD?
Harga semasa WAVES ke USD ialah $ 1.129. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Waves?
Had pasaran untuk WAVES ialah $ 134.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WAVES?
Bekalan edaran WAVES ialah 118.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WAVES?
WAVES mencapai harga ATH sebanyak 62.35569555868911 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WAVES?
WAVES melihat harga ATL sebanyak 0.12268400192260742 USD.
Berapakah jumlah dagangan WAVES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WAVESialah $ 67.26K USD.
Adakah WAVES akan naik lebih tinggi tahun ini?
WAVES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WAVESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:20:44 (UTC+8)

Waves (WAVES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

