WAX Logo

WAXHargae(WAXP)

1 WAXP ke USD Harga Langsung:

$0.01926
$0.01926$0.01926
-0.15%1D
USD
WAX (WAXP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:16:24 (UTC+8)

WAX (WAXP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01894
$ 0.01894$ 0.01894
24J Rendah
$ 0.0194
$ 0.0194$ 0.0194
24J Tinggi

$ 0.01894
$ 0.01894$ 0.01894

$ 0.0194
$ 0.0194$ 0.0194

$ 5.012209892272949
$ 5.012209892272949$ 5.012209892272949

$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175$ 0.0159612466175

-0.21%

-0.15%

-3.17%

-3.17%

WAX (WAXP) harga masa nyata ialah $ 0.01926. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAXP didagangkan antara $ 0.01894 rendah dan $ 0.0194 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAXP sepanjang masa ialah $ 5.012209892272949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0159612466175.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAXP telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WAX (WAXP) Maklumat Pasaran

No.414

$ 85.81M
$ 85.81M$ 85.81M

$ 192.54K
$ 192.54K$ 192.54K

$ 85.90M
$ 85.90M$ 85.90M

4.46B
4.46B 4.46B

--
----

4,460,057,331.9460335
4,460,057,331.9460335 4,460,057,331.9460335

WAX

Had Pasaran semasa WAX ialah $ 85.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 192.54K. Bekalan edaran WAXP ialah 4.46B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4460057331.9460335. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.90M.

WAX (WAXP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WAX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000289-0.15%
30 Hari$ -0.00173-8.25%
60 Hari$ -0.00466-19.49%
90 Hari$ -0.00087-4.33%
Perubahan Harga WAX Hari Ini

Hari ini, WAXP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000289 (-0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWAX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00173 (-8.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WAX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WAXP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00466 (-19.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WAX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00087 (-4.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WAX (WAXP)?

Semak WAXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

WAX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WAX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WAXP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang WAX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WAX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WAX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WAX (WAXP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WAX (WAXP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WAX.

Semak WAX ramalan harga sekarang!

Tokenomik WAX (WAXP)

Memahami tokenomik WAX (WAXP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WAXP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WAX (WAXP)

Mencari cara membeli WAX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WAX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WAXP kepada Mata Wang Tempatan

1 WAX(WAXP) ke VND
506.8269
1 WAX(WAXP) ke AUD
A$0.0286974
1 WAX(WAXP) ke GBP
0.0140598
1 WAX(WAXP) ke EUR
0.0161784
1 WAX(WAXP) ke USD
$0.01926
1 WAX(WAXP) ke MYR
RM0.080892
1 WAX(WAXP) ke TRY
0.7948602
1 WAX(WAXP) ke JPY
¥2.81196
1 WAX(WAXP) ke ARS
ARS$28.2817692
1 WAX(WAXP) ke RUB
1.6020468
1 WAX(WAXP) ke INR
1.6931466
1 WAX(WAXP) ke IDR
Rp315.7376544
1 WAX(WAXP) ke KRW
26.5655106
1 WAX(WAXP) ke PHP
1.0937754
1 WAX(WAXP) ke EGP
￡E.0.9258282
1 WAX(WAXP) ke BRL
R$0.1018854
1 WAX(WAXP) ke CAD
C$0.0263862
1 WAX(WAXP) ke BDT
2.345868
1 WAX(WAXP) ke NGN
28.83222
1 WAX(WAXP) ke COP
$74.941623
1 WAX(WAXP) ke ZAR
R.0.3335832
1 WAX(WAXP) ke UAH
0.7929342
1 WAX(WAXP) ke VES
Bs3.0816
1 WAX(WAXP) ke CLP
$18.27774
1 WAX(WAXP) ke PKR
Rs5.4667584
1 WAX(WAXP) ke KZT
10.4219712
1 WAX(WAXP) ke THB
฿0.6101568
1 WAX(WAXP) ke TWD
NT$0.579726
1 WAX(WAXP) ke AED
د.إ0.0706842
1 WAX(WAXP) ke CHF
Fr0.0150228
1 WAX(WAXP) ke HKD
HK$0.1498428
1 WAX(WAXP) ke AMD
֏7.365024
1 WAX(WAXP) ke MAD
.د.م0.1727622
1 WAX(WAXP) ke MXN
$0.3522654
1 WAX(WAXP) ke SAR
ريال0.072225
1 WAX(WAXP) ke PLN
0.0689508
1 WAX(WAXP) ke RON
лв0.0824328
1 WAX(WAXP) ke SEK
kr0.1775772
1 WAX(WAXP) ke BGN
лв0.031779
1 WAX(WAXP) ke HUF
Ft6.3228654
1 WAX(WAXP) ke CZK
0.3946374
1 WAX(WAXP) ke KWD
د.ك0.00585504
1 WAX(WAXP) ke ILS
0.0641358
1 WAX(WAXP) ke AOA
Kz17.6535234
1 WAX(WAXP) ke BHD
.د.ب0.00726102
1 WAX(WAXP) ke BMD
$0.01926
1 WAX(WAXP) ke DKK
kr0.1211454
1 WAX(WAXP) ke HNL
L0.5038416
1 WAX(WAXP) ke MUR
0.8740188
1 WAX(WAXP) ke NAD
$0.3345462
1 WAX(WAXP) ke NOK
kr0.1879776
1 WAX(WAXP) ke NZD
$0.0321642
1 WAX(WAXP) ke PAB
B/.0.01926
1 WAX(WAXP) ke PGK
K0.0803142
1 WAX(WAXP) ke QAR
ر.ق0.0701064
1 WAX(WAXP) ke RSD
дин.1.9015398

WAX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WAX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WAX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WAX

Berapakah nilai WAX (WAXP) hari ini?
Harga langsung WAXP dalam USD ialah 0.01926 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WAXP ke USD?
Harga semasa WAXP ke USD ialah $ 0.01926. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WAX?
Had pasaran untuk WAXP ialah $ 85.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WAXP?
Bekalan edaran WAXP ialah 4.46B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WAXP?
WAXP mencapai harga ATH sebanyak 5.012209892272949 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WAXP?
WAXP melihat harga ATL sebanyak 0.0159612466175 USD.
Berapakah jumlah dagangan WAXP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WAXPialah $ 192.54K USD.
Adakah WAXP akan naik lebih tinggi tahun ini?
WAXP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WAXPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:16:24 (UTC+8)

WAX (WAXP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

