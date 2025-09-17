Apakah itu WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Berapakah nilai WAX (WAXP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WAX (WAXP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WAX.

Memahami tokenomik WAX (WAXP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WAXP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WAX Berapakah nilai WAX (WAXP) hari ini? Harga langsung WAXP dalam USD ialah 0.01926 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WAXP ke USD? $ 0.01926 . Lihat Harga semasa WAXP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WAX? Had pasaran untuk WAXP ialah $ 85.81M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WAXP? Bekalan edaran WAXP ialah 4.46B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WAXP? WAXP mencapai harga ATH sebanyak 5.012209892272949 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WAXP? WAXP melihat harga ATL sebanyak 0.0159612466175 USD . Berapakah jumlah dagangan WAXP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WAXPialah $ 192.54K USD . Adakah WAXP akan naik lebih tinggi tahun ini? WAXP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WAXPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

