Whitebridge Network Harga Hari Ini

Harga langsung Whitebridge Network (WBAI) hari ini ialah $ 0.01893, dengan 7.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WBAI kepada USD penukaran adalah $ 0.01893 setiap WBAI.

Whitebridge Network kini berada pada kedudukan #1546 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.63M, dengan bekalan edaran sebanyak 191.93M WBAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WBAI didagangkan antara $ 0.01594 (rendah) dan $ 0.02742 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09146676325085583, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01192512631715759.

Dalam prestasi jangka pendek, WBAI dipindahkan +3.21% dalam sejam terakhir dan -6.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 189.13K.

Whitebridge Network (WBAI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1546 Modal Pasaran $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Kelantangan (24J) $ 189.13K$ 189.13K $ 189.13K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.93M$ 18.93M $ 18.93M Bekalan Peredaran 191.93M 191.93M 191.93M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 19.19% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Whitebridge Network ialah $ 3.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 189.13K. Bekalan edaran WBAI ialah 191.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.93M.