Tokenomik Whitebridge Network (WBAI)

Lihat cerapan utama tentang Whitebridge Network (WBAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:20:10 (UTC+8)
USD

Whitebridge Network (WBAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Whitebridge Network (WBAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.10M
$ 3.10M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 191.93M
$ 191.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.16M
$ 16.16M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0938
$ 0.0938
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01192512631715759
$ 0.01192512631715759
Harga Semasa:
$ 0.01616
$ 0.01616

Whitebridge Network (WBAI) Maklumat

WhiteBridge AI Agents Network is transforming how people-data is accessed, verified, and analyzed. Built on a decentralized intelligence layer, it connects people-data providers (DePIN) and AI Agents to turn scattered public records and online signals into trustable insights that empower smarter, more reliable decisions.

Laman Web Rasmi:
https://www.whitebridge.network
Kertas putih:
https://docs.whitebridge.network/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x635d44f246156ed1080cb470877256c847673f19

Tokenomik Whitebridge Network (WBAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Whitebridge Network (WBAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WBAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WBAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WBAI, terokai WBAI harga langsung token!

Cara Membeli WBAI

Berminat untuk menambah Whitebridge Network (WBAI) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WBAI, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Whitebridge Network (WBAI) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WBAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WBAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WBAI? Halaman ramalan harga WBAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

