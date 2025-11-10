Tokenomik Whitebridge Network (WBAI)
Whitebridge Network (WBAI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Whitebridge Network (WBAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Whitebridge Network (WBAI) Maklumat
WhiteBridge AI Agents Network is transforming how people-data is accessed, verified, and analyzed. Built on a decentralized intelligence layer, it connects people-data providers (DePIN) and AI Agents to turn scattered public records and online signals into trustable insights that empower smarter, more reliable decisions.
Tokenomik Whitebridge Network (WBAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Whitebridge Network (WBAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WBAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WBAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WBAI, terokai WBAI harga langsung token!
Whitebridge Network (WBAI) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga WBAI membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
WBAI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WBAI? Halaman ramalan harga WBAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
