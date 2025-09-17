Apakah itu WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

Tokenomik WhiteBIT Token (WBT)

Memahami tokenomik WhiteBIT Token (WBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

WBT kepada Mata Wang Tempatan

WhiteBIT Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WhiteBIT Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WhiteBIT Token Berapakah nilai WhiteBIT Token (WBT) hari ini? Harga langsung WBT dalam USD ialah 43.563 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WBT ke USD? $ 43.563 . Lihat Harga semasa WBT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WhiteBIT Token? Had pasaran untuk WBT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WBT? Bekalan edaran WBT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WBT? WBT mencapai harga ATH sebanyak 51.8832870534649 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WBT? WBT melihat harga ATL sebanyak 2.9801597999500005 USD . Berapakah jumlah dagangan WBT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WBTialah $ 3.18M USD . Adakah WBT akan naik lebih tinggi tahun ini? WBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

WhiteBIT Token (WBT) Kemas Kini Industri Penting

