Apakah itu Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped BTC (WBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped BTC (WBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped BTC.

Tokenomik Wrapped BTC (WBTC)

Memahami tokenomik Wrapped BTC (WBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped BTC Berapakah nilai Wrapped BTC (WBTC) hari ini? Harga langsung WBTC dalam USD ialah 115,046.23 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WBTC ke USD? $ 115,046.23 . Lihat Harga semasa WBTC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wrapped BTC? Had pasaran untuk WBTC ialah $ 14.66B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WBTC? Bekalan edaran WBTC ialah 127.40K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WBTC? WBTC mencapai harga ATH sebanyak 123,958.3989045868 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WBTC? WBTC melihat harga ATL sebanyak 3,330.11634888 USD . Berapakah jumlah dagangan WBTC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WBTCialah $ 5.93M USD . Adakah WBTC akan naik lebih tinggi tahun ini? WBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

