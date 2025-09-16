Lagi Mengenai WBTC

Maklumat Harga WBTC

Kertas putih WBTC

Laman Web Rasmi WBTC

Tokenomik WBTC

Ramalan Harga WBTC

Sejarah WBTC

WBTC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WBTC-ke-Fiat

WBTC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wrapped BTC Logo

Wrapped BTCHargae(WBTC)

1 WBTC ke USD Harga Langsung:

$115,046.23
$115,046.23$115,046.23
+0.13%1D
USD
Wrapped BTC (WBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:09:20 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 114,399.32
$ 114,399.32$ 114,399.32
24J Rendah
$ 116,002.73
$ 116,002.73$ 116,002.73
24J Tinggi

$ 114,399.32
$ 114,399.32$ 114,399.32

$ 116,002.73
$ 116,002.73$ 116,002.73

$ 123,958.3989045868
$ 123,958.3989045868$ 123,958.3989045868

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

-0.40%

+0.13%

+2.31%

+2.31%

Wrapped BTC (WBTC) harga masa nyata ialah $ 115,046.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, WBTC didagangkan antara $ 114,399.32 rendah dan $ 116,002.73 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WBTC sepanjang masa ialah $ 123,958.3989045868, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3,330.11634888.

Dari segi prestasi jangka pendek, WBTC telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wrapped BTC (WBTC) Maklumat Pasaran

No.9290

$ 14.66B
$ 14.66B$ 14.66B

$ 5.93M
$ 5.93M$ 5.93M

$ 14.66B
$ 14.66B$ 14.66B

127.40K
127.40K 127.40K

127,404.59964837
127,404.59964837 127,404.59964837

ETH

Had Pasaran semasa Wrapped BTC ialah $ 14.66B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.93M. Bekalan edaran WBTC ialah 127.40K, dengan jumlah bekalan sebanyak 127404.59964837. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.66B.

Wrapped BTC (WBTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wrapped BTC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +149.3659+0.13%
30 Hari$ -3,108.23-2.64%
60 Hari$ -2,718.81-2.31%
90 Hari$ +10,292.59+9.82%
Perubahan Harga Wrapped BTC Hari Ini

Hari ini, WBTC mencatatkan perubahan sebanyak $ +149.3659 (+0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWrapped BTC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -3,108.23 (-2.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wrapped BTC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WBTC mengalami perubahan sebanyak $ -2,718.81 (-2.31%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wrapped BTC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +10,292.59 (+9.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wrapped BTC (WBTC)?

Semak Wrapped BTChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wrapped BTC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WBTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wrapped BTC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wrapped BTC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wrapped BTC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wrapped BTC (WBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wrapped BTC (WBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped BTC.

Semak Wrapped BTC ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wrapped BTC (WBTC)

Memahami tokenomik Wrapped BTC (WBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wrapped BTC (WBTC)

Mencari cara membeli Wrapped BTC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wrapped BTC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WBTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Wrapped BTC(WBTC) ke VND
3,027,441,542.45
1 Wrapped BTC(WBTC) ke AUD
A$171,418.8827
1 Wrapped BTC(WBTC) ke GBP
83,983.7479
1 Wrapped BTC(WBTC) ke EUR
96,638.8332
1 Wrapped BTC(WBTC) ke USD
$115,046.23
1 Wrapped BTC(WBTC) ke MYR
RM483,194.166
1 Wrapped BTC(WBTC) ke TRY
4,747,957.9121
1 Wrapped BTC(WBTC) ke JPY
¥16,796,749.58
1 Wrapped BTC(WBTC) ke ARS
ARS$168,195,287.3354
1 Wrapped BTC(WBTC) ke RUB
9,559,191.2507
1 Wrapped BTC(WBTC) ke INR
10,128,670.0892
1 Wrapped BTC(WBTC) ke IDR
Rp1,886,003,468.7312
1 Wrapped BTC(WBTC) ke KRW
158,903,003.3383
1 Wrapped BTC(WBTC) ke PHP
6,549,581.8739
1 Wrapped BTC(WBTC) ke EGP
￡E.5,531,422.7384
1 Wrapped BTC(WBTC) ke BRL
R$610,895.4813
1 Wrapped BTC(WBTC) ke CAD
C$157,613.3351
1 Wrapped BTC(WBTC) ke BDT
14,012,630.814
1 Wrapped BTC(WBTC) ke NGN
171,966,502.7548
1 Wrapped BTC(WBTC) ke COP
$449,399,335.9375
1 Wrapped BTC(WBTC) ke ZAR
R.1,998,353.0151
1 Wrapped BTC(WBTC) ke UAH
4,736,453.2891
1 Wrapped BTC(WBTC) ke VES
Bs18,407,396.8
1 Wrapped BTC(WBTC) ke CLP
$109,293,918.5
1 Wrapped BTC(WBTC) ke PKR
Rs32,654,721.9232
1 Wrapped BTC(WBTC) ke KZT
62,253,815.9776
1 Wrapped BTC(WBTC) ke THB
฿3,643,514.1041
1 Wrapped BTC(WBTC) ke TWD
NT$3,464,041.9853
1 Wrapped BTC(WBTC) ke AED
د.إ422,219.6641
1 Wrapped BTC(WBTC) ke CHF
Fr89,736.0594
1 Wrapped BTC(WBTC) ke HKD
HK$895,059.6694
1 Wrapped BTC(WBTC) ke AMD
֏43,993,678.352
1 Wrapped BTC(WBTC) ke MAD
.د.م1,031,964.6831
1 Wrapped BTC(WBTC) ke MXN
$2,113,399.2451
1 Wrapped BTC(WBTC) ke SAR
ريال431,423.3625
1 Wrapped BTC(WBTC) ke PLN
413,015.9657
1 Wrapped BTC(WBTC) ke RON
лв492,397.8644
1 Wrapped BTC(WBTC) ke SEK
kr1,063,027.1652
1 Wrapped BTC(WBTC) ke BGN
лв189,826.2795
1 Wrapped BTC(WBTC) ke HUF
Ft37,905,431.8604
1 Wrapped BTC(WBTC) ke CZK
2,364,200.0265
1 Wrapped BTC(WBTC) ke KWD
د.ك35,089.10015
1 Wrapped BTC(WBTC) ke ILS
383,103.9459
1 Wrapped BTC(WBTC) ke AOA
Kz104,872,691.8811
1 Wrapped BTC(WBTC) ke BHD
.د.ب43,372.42871
1 Wrapped BTC(WBTC) ke BMD
$115,046.23
1 Wrapped BTC(WBTC) ke DKK
kr725,941.7113
1 Wrapped BTC(WBTC) ke HNL
L3,017,662.6129
1 Wrapped BTC(WBTC) ke MUR
5,205,841.9075
1 Wrapped BTC(WBTC) ke NAD
$1,998,353.0151
1 Wrapped BTC(WBTC) ke NOK
kr1,126,302.5917
1 Wrapped BTC(WBTC) ke NZD
$192,127.2041
1 Wrapped BTC(WBTC) ke PAB
B/.115,046.23
1 Wrapped BTC(WBTC) ke PGK
K480,893.2414
1 Wrapped BTC(WBTC) ke QAR
ر.ق418,768.2772
1 Wrapped BTC(WBTC) ke RSD
дин.11,395,329.0815

Wrapped BTC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wrapped BTC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wrapped BTC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wrapped BTC

Berapakah nilai Wrapped BTC (WBTC) hari ini?
Harga langsung WBTC dalam USD ialah 115,046.23 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WBTC ke USD?
Harga semasa WBTC ke USD ialah $ 115,046.23. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wrapped BTC?
Had pasaran untuk WBTC ialah $ 14.66B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WBTC?
Bekalan edaran WBTC ialah 127.40K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WBTC?
WBTC mencapai harga ATH sebanyak 123,958.3989045868 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WBTC?
WBTC melihat harga ATL sebanyak 3,330.11634888 USD.
Berapakah jumlah dagangan WBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WBTCialah $ 5.93M USD.
Adakah WBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
WBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:09:20 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan