Lagi Mengenai WCT

Maklumat Harga WCT

Kertas putih WCT

Laman Web Rasmi WCT

Tokenomik WCT

Ramalan Harga WCT

Sejarah WCT

WCT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WCT-ke-Fiat

WCT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

WalletConnect Logo

WalletConnectHargae(WCT)

1 WCT ke USD Harga Langsung:

$0.3056
$0.3056$0.3056
+4.55%1D
USD
WalletConnect (WCT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:20:51 (UTC+8)

WalletConnect (WCT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2884
$ 0.2884$ 0.2884
24J Rendah
$ 0.3062
$ 0.3062$ 0.3062
24J Tinggi

$ 0.2884
$ 0.2884$ 0.2884

$ 0.3062
$ 0.3062$ 0.3062

$ 1.36665660868638
$ 1.36665660868638$ 1.36665660868638

$ 0.278037945176914
$ 0.278037945176914$ 0.278037945176914

+1.79%

+4.55%

+1.15%

+1.15%

WalletConnect (WCT) harga masa nyata ialah $ 0.3059. Sepanjang 24 jam yang lalu, WCT didagangkan antara $ 0.2884 rendah dan $ 0.3062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WCT sepanjang masa ialah $ 1.36665660868638, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.278037945176914.

Dari segi prestasi jangka pendek, WCT telah berubah sebanyak +1.79% sejak sejam yang lalu, +4.55% dalam 24 jam dan +1.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WalletConnect (WCT) Maklumat Pasaran

No.553

$ 56.96M
$ 56.96M$ 56.96M

$ 797.74K
$ 797.74K$ 797.74K

$ 305.90M
$ 305.90M$ 305.90M

186.20M
186.20M 186.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.62%

OP

Had Pasaran semasa WalletConnect ialah $ 56.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 797.74K. Bekalan edaran WCT ialah 186.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 305.90M.

WalletConnect (WCT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WalletConnect hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0133+4.55%
30 Hari$ -0.0321-9.50%
60 Hari$ -0.0324-9.58%
90 Hari$ -0.0339-9.98%
Perubahan Harga WalletConnect Hari Ini

Hari ini, WCT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0133 (+4.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWalletConnect

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0321 (-9.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WalletConnect

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WCT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0324 (-9.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WalletConnect

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0339 (-9.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WalletConnect (WCT)?

Semak WalletConnecthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu WalletConnect (WCT)

WalletConnect tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WalletConnect pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WCT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang WalletConnect di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WalletConnect anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WalletConnect Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WalletConnect (WCT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WalletConnect (WCT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WalletConnect.

Semak WalletConnect ramalan harga sekarang!

Tokenomik WalletConnect (WCT)

Memahami tokenomik WalletConnect (WCT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WCT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WalletConnect (WCT)

Mencari cara membeli WalletConnect? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WalletConnect di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WCT kepada Mata Wang Tempatan

1 WalletConnect(WCT) ke VND
8,049.7585
1 WalletConnect(WCT) ke AUD
A$0.45885
1 WalletConnect(WCT) ke GBP
0.223307
1 WalletConnect(WCT) ke EUR
0.256956
1 WalletConnect(WCT) ke USD
$0.3059
1 WalletConnect(WCT) ke MYR
RM1.28478
1 WalletConnect(WCT) ke TRY
12.627552
1 WalletConnect(WCT) ke JPY
¥44.6614
1 WalletConnect(WCT) ke ARS
ARS$447.219682
1 WalletConnect(WCT) ke RUB
25.45088
1 WalletConnect(WCT) ke INR
26.925318
1 WalletConnect(WCT) ke IDR
Rp5,014.753296
1 WalletConnect(WCT) ke KRW
423.096408
1 WalletConnect(WCT) ke PHP
17.37512
1 WalletConnect(WCT) ke EGP
￡E.14.707672
1 WalletConnect(WCT) ke BRL
R$1.62127
1 WalletConnect(WCT) ke CAD
C$0.419083
1 WalletConnect(WCT) ke BDT
37.25862
1 WalletConnect(WCT) ke NGN
457.247084
1 WalletConnect(WCT) ke COP
$1,190.272195
1 WalletConnect(WCT) ke ZAR
R.5.310424
1 WalletConnect(WCT) ke UAH
12.593903
1 WalletConnect(WCT) ke VES
Bs48.944
1 WalletConnect(WCT) ke CLP
$290.605
1 WalletConnect(WCT) ke PKR
Rs86.826656
1 WalletConnect(WCT) ke KZT
165.528608
1 WalletConnect(WCT) ke THB
฿9.703148
1 WalletConnect(WCT) ke TWD
NT$9.204531
1 WalletConnect(WCT) ke AED
د.إ1.122653
1 WalletConnect(WCT) ke CHF
Fr0.238602
1 WalletConnect(WCT) ke HKD
HK$2.379902
1 WalletConnect(WCT) ke AMD
֏116.97616
1 WalletConnect(WCT) ke MAD
.د.م2.743923
1 WalletConnect(WCT) ke MXN
$5.604088
1 WalletConnect(WCT) ke SAR
ريال1.147125
1 WalletConnect(WCT) ke PLN
1.098181
1 WalletConnect(WCT) ke RON
лв1.306193
1 WalletConnect(WCT) ke SEK
kr2.826516
1 WalletConnect(WCT) ke BGN
лв0.504735
1 WalletConnect(WCT) ke HUF
Ft100.757342
1 WalletConnect(WCT) ke CZK
6.283186
1 WalletConnect(WCT) ke KWD
د.ك0.0929936
1 WalletConnect(WCT) ke ILS
1.018647
1 WalletConnect(WCT) ke AOA
Kz278.849263
1 WalletConnect(WCT) ke BHD
.د.ب0.1153243
1 WalletConnect(WCT) ke BMD
$0.3059
1 WalletConnect(WCT) ke DKK
kr1.92717
1 WalletConnect(WCT) ke HNL
L8.023757
1 WalletConnect(WCT) ke MUR
13.841975
1 WalletConnect(WCT) ke NAD
$5.313483
1 WalletConnect(WCT) ke NOK
kr2.991702
1 WalletConnect(WCT) ke NZD
$0.510853
1 WalletConnect(WCT) ke PAB
B/.0.3059
1 WalletConnect(WCT) ke PGK
K1.278662
1 WalletConnect(WCT) ke QAR
ر.ق1.113476
1 WalletConnect(WCT) ke RSD
дин.30.2841

WalletConnect Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WalletConnect, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WalletConnect Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WalletConnect

Berapakah nilai WalletConnect (WCT) hari ini?
Harga langsung WCT dalam USD ialah 0.3059 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WCT ke USD?
Harga semasa WCT ke USD ialah $ 0.3059. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WalletConnect?
Had pasaran untuk WCT ialah $ 56.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WCT?
Bekalan edaran WCT ialah 186.20M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WCT?
WCT mencapai harga ATH sebanyak 1.36665660868638 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WCT?
WCT melihat harga ATL sebanyak 0.278037945176914 USD.
Berapakah jumlah dagangan WCT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WCTialah $ 797.74K USD.
Adakah WCT akan naik lebih tinggi tahun ini?
WCT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WCTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:20:51 (UTC+8)

WalletConnect (WCT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WCT-ke-USD

Jumlah

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0.3059 USD

Berdagang WCT

WCTUSDC
$0.3057
$0.3057$0.3057
+4.72%
WCTUSDT
$0.3056
$0.3056$0.3056
+4.69%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan