Lagi Mengenai WDOG

Maklumat Harga WDOG

Laman Web Rasmi WDOG

Tokenomik WDOG

Ramalan Harga WDOG

Sejarah WDOG

WDOG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WDOG-ke-Fiat

WDOG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

wrapped dog Logo

wrapped dogHargae(WDOG)

1 WDOG ke USD Harga Langsung:

$0.0009064
$0.0009064$0.0009064
+1.23%1D
USD
wrapped dog (WDOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:07:33 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000893
$ 0.000893$ 0.000893
24J Rendah
$ 0.000996
$ 0.000996$ 0.000996
24J Tinggi

$ 0.000893
$ 0.000893$ 0.000893

$ 0.000996
$ 0.000996$ 0.000996

$ 0.02889444155638393
$ 0.02889444155638393$ 0.02889444155638393

$ 0.000345747960162156
$ 0.000345747960162156$ 0.000345747960162156

+0.06%

+1.23%

+8.46%

+8.46%

wrapped dog (WDOG) harga masa nyata ialah $ 0.0009058. Sepanjang 24 jam yang lalu, WDOG didagangkan antara $ 0.000893 rendah dan $ 0.000996 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WDOG sepanjang masa ialah $ 0.02889444155638393, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000345747960162156.

Dari segi prestasi jangka pendek, WDOG telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +1.23% dalam 24 jam dan +8.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

wrapped dog (WDOG) Maklumat Pasaran

No.2237

$ 905.80K
$ 905.80K$ 905.80K

$ 55.31K
$ 55.31K$ 55.31K

$ 905.80K
$ 905.80K$ 905.80K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,439
999,998,439 999,998,439

999,998,439
999,998,439 999,998,439

100.00%

SOL

Had Pasaran semasa wrapped dog ialah $ 905.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.31K. Bekalan edaran WDOG ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998439. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 905.80K.

wrapped dog (WDOG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk wrapped dog hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000011013+1.23%
30 Hari$ -0.0004214-31.76%
60 Hari$ -0.0007845-46.42%
90 Hari$ -0.0000313-3.35%
Perubahan Harga wrapped dog Hari Ini

Hari ini, WDOG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000011013 (+1.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hariwrapped dog

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0004214 (-31.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari wrapped dog

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WDOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.0007845 (-46.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari wrapped dog

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000313 (-3.35%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga wrapped dog (WDOG)?

Semak wrapped doghalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus wrapped dog pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WDOG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang wrapped dog di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian wrapped dog anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

wrapped dog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai wrapped dog (WDOG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset wrapped dog (WDOG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk wrapped dog.

Semak wrapped dog ramalan harga sekarang!

Tokenomik wrapped dog (WDOG)

Memahami tokenomik wrapped dog (WDOG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WDOG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli wrapped dog (WDOG)

Mencari cara membeli wrapped dog? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah wrapped dog di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WDOG kepada Mata Wang Tempatan

1 wrapped dog(WDOG) ke VND
23.836127
1 wrapped dog(WDOG) ke AUD
A$0.001349642
1 wrapped dog(WDOG) ke GBP
0.000661234
1 wrapped dog(WDOG) ke EUR
0.000760872
1 wrapped dog(WDOG) ke USD
$0.0009058
1 wrapped dog(WDOG) ke MYR
RM0.00380436
1 wrapped dog(WDOG) ke TRY
0.037382366
1 wrapped dog(WDOG) ke JPY
¥0.1322468
1 wrapped dog(WDOG) ke ARS
ARS$1.330094836
1 wrapped dog(WDOG) ke RUB
0.07536256
1 wrapped dog(WDOG) ke INR
0.079692284
1 wrapped dog(WDOG) ke IDR
Rp14.849177952
1 wrapped dog(WDOG) ke KRW
1.249378998
1 wrapped dog(WDOG) ke PHP
0.051476614
1 wrapped dog(WDOG) ke EGP
￡E.0.043550864
1 wrapped dog(WDOG) ke BRL
R$0.004791682
1 wrapped dog(WDOG) ke CAD
C$0.001240946
1 wrapped dog(WDOG) ke BDT
0.11032644
1 wrapped dog(WDOG) ke NGN
1.353953608
1 wrapped dog(WDOG) ke COP
$3.52451309
1 wrapped dog(WDOG) ke ZAR
R.0.015688456
1 wrapped dog(WDOG) ke UAH
0.037291786
1 wrapped dog(WDOG) ke VES
Bs0.144928
1 wrapped dog(WDOG) ke CLP
$0.8596042
1 wrapped dog(WDOG) ke PKR
Rs0.257102272
1 wrapped dog(WDOG) ke KZT
0.490146496
1 wrapped dog(WDOG) ke THB
฿0.028677628
1 wrapped dog(WDOG) ke TWD
NT$0.02726458
1 wrapped dog(WDOG) ke AED
د.إ0.003324286
1 wrapped dog(WDOG) ke CHF
Fr0.000706524
1 wrapped dog(WDOG) ke HKD
HK$0.007047124
1 wrapped dog(WDOG) ke AMD
֏0.34637792
1 wrapped dog(WDOG) ke MAD
.د.م0.008125026
1 wrapped dog(WDOG) ke MXN
$0.016558024
1 wrapped dog(WDOG) ke SAR
ريال0.00339675
1 wrapped dog(WDOG) ke PLN
0.003242764
1 wrapped dog(WDOG) ke RON
лв0.003858708
1 wrapped dog(WDOG) ke SEK
kr0.008351476
1 wrapped dog(WDOG) ke BGN
лв0.00149457
1 wrapped dog(WDOG) ke HUF
Ft0.297274502
1 wrapped dog(WDOG) ke CZK
0.018550784
1 wrapped dog(WDOG) ke KWD
د.ك0.0002753632
1 wrapped dog(WDOG) ke ILS
0.003016314
1 wrapped dog(WDOG) ke AOA
Kz0.825700106
1 wrapped dog(WDOG) ke BHD
.د.ب0.0003414866
1 wrapped dog(WDOG) ke BMD
$0.0009058
1 wrapped dog(WDOG) ke DKK
kr0.005697482
1 wrapped dog(WDOG) ke HNL
L0.023759134
1 wrapped dog(WDOG) ke MUR
0.04098745
1 wrapped dog(WDOG) ke NAD
$0.015733746
1 wrapped dog(WDOG) ke NOK
kr0.00883155
1 wrapped dog(WDOG) ke NZD
$0.001503628
1 wrapped dog(WDOG) ke PAB
B/.0.0009058
1 wrapped dog(WDOG) ke PGK
K0.003786244
1 wrapped dog(WDOG) ke QAR
ر.ق0.003297112
1 wrapped dog(WDOG) ke RSD
дин.0.089438692

wrapped dog Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang wrapped dog, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web wrapped dog Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai wrapped dog

Berapakah nilai wrapped dog (WDOG) hari ini?
Harga langsung WDOG dalam USD ialah 0.0009058 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WDOG ke USD?
Harga semasa WDOG ke USD ialah $ 0.0009058. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran wrapped dog?
Had pasaran untuk WDOG ialah $ 905.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WDOG?
Bekalan edaran WDOG ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WDOG?
WDOG mencapai harga ATH sebanyak 0.02889444155638393 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WDOG?
WDOG melihat harga ATL sebanyak 0.000345747960162156 USD.
Berapakah jumlah dagangan WDOG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WDOGialah $ 55.31K USD.
Adakah WDOG akan naik lebih tinggi tahun ini?
WDOG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WDOGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:07:33 (UTC+8)

wrapped dog (WDOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WDOG-ke-USD

Jumlah

WDOG
WDOG
USD
USD

1 WDOG = 0.0009058 USD

Berdagang WDOG

WDOGUSDT
$0.0009064
$0.0009064$0.0009064
+1.22%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan