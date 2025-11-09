Weasy AI Harga Hari Ini

Harga langsung Weasy AI (WEASY) hari ini ialah $ 0.00000315, dengan 10.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WEASY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000315 setiap WEASY.

Weasy AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- WEASY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WEASY didagangkan antara $ 0.00000315 (rendah) dan $ 0.0000046 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WEASY dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +5.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 10.91K.

Weasy AI (WEASY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.15K$ 3.15K $ 3.15K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Weasy AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.91K. Bekalan edaran WEASY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.15K.