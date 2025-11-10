WEB3D Harga Hari Ini

Harga langsung WEB3D (WEB3D) hari ini ialah $ 0.03771, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WEB3D kepada USD penukaran adalah $ 0.03771 setiap WEB3D.

WEB3D kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 188.55K, dengan bekalan edaran sebanyak 5.00M WEB3D. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WEB3D didagangkan antara $ 0.0342 (rendah) dan $ 0.03813 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WEB3D dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -31.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 125.09K.

WEB3D (WEB3D) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 188.55K$ 188.55K $ 188.55K Kelantangan (24J) $ 125.09K$ 125.09K $ 125.09K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Bekalan Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Bekalan Maks 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Jumlah Bekalan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa WEB3D ialah $ 188.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 125.09K. Bekalan edaran WEB3D ialah 5.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.54M.