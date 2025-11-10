BursaDEX+
Harga WEB3D langsung hari ini ialah 0.03771 USD.WEB3D modal pasaran ialah 188,550 USD. Jejaki masa nyata WEB3D kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

WEB3DHargae(WEB3D)

1 WEB3D ke USD Harga Langsung:

$0.03769
-0.07%1D
WEB3D (WEB3D) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:05:16 (UTC+8)

WEB3D Harga Hari Ini

Harga langsung WEB3D (WEB3D) hari ini ialah $ 0.03771, dengan 0.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WEB3D kepada USD penukaran adalah $ 0.03771 setiap WEB3D.

WEB3D kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 188.55K, dengan bekalan edaran sebanyak 5.00M WEB3D. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WEB3D didagangkan antara $ 0.0342 (rendah) dan $ 0.03813 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WEB3D dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -31.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 125.09K.

WEB3D (WEB3D) Maklumat Pasaran

$ 188.55K
$ 125.09K
$ 7.54M
5.00M
200,000,000
200,000,000
BSC

Had Pasaran semasa WEB3D ialah $ 188.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 125.09K. Bekalan edaran WEB3D ialah 5.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.54M.

WEB3D Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0342
24J Rendah
$ 0.03813
24J Tinggi

$ 0.0342
$ 0.03813
--
--
+0.64%

-0.06%

-31.68%

-31.68%

WEB3D (WEB3D) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WEB3D hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000264-0.06%
30 Hari$ +0.00271+7.74%
60 Hari$ +0.00271+7.74%
90 Hari$ +0.00271+7.74%
Perubahan Harga WEB3D Hari Ini

Hari ini, WEB3D mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000264 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWEB3D

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00271 (+7.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WEB3D

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WEB3D mengalami perubahan sebanyak $ +0.00271 (+7.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WEB3D

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00271 (+7.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WEB3D (WEB3D)?

Semak WEB3Dhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk WEB3D

Cerapan dipacu AI yang menganalisis WEB3D pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga WEB3D?

WEB3D token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Adoption of Web3 and metaverse technologies
3. Platform usage and user growth
4. Partnership announcements and integrations
5. Token utility and staking rewards
6. Supply dynamics and tokenomics
7. Regulatory developments affecting Web3 space
8. Competition from other metaverse projects
9. Technical developments and roadmap progress
10. Trading volume and liquidity on exchanges

Mengapa orang ingin tahu harga WEB3D hari ini?

People want to know WEB3D price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio value, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the crypto market.

Ramalan Harga untuk WEB3D

WEB3D (WEB3D) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WEB3D pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
WEB3D (WEB3D) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WEB3D berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga WEB3D yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk WEB3D ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik WEB3D Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur WEB3D dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan WEB3D? Membeli WEB3D adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli WEB3D. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan WEB3D (WEB3D) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 5.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan WEB3D akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli WEB3D (WEB3D)

Apa yang boleh anda lakukan dengan WEB3D

Memiliki WEB3D membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli WEB3D (WEB3D) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WEB3D, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WEB3D Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WEB3D

Berapakah nilai 1 WEB3D pada tahun 2030?
Jika WEB3D berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga WEB3D berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:05:16 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

