Tokenomik WEB3D (WEB3D)

Tokenomik WEB3D (WEB3D)

Lihat cerapan utama tentang WEB3D (WEB3D), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:20:16 (UTC+8)
USD

WEB3D (WEB3D) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WEB3D (WEB3D), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 182.85K
$ 182.85K$ 182.85K
Jumlah Bekalan:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Bekalan Edaran:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.31M
$ 7.31M$ 7.31M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.191
$ 0.191$ 0.191
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.03657
$ 0.03657$ 0.03657

WEB3D (WEB3D) Maklumat

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

Laman Web Rasmi:
https://web3decision.com
Kertas putih:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

Tokenomik WEB3D (WEB3D): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WEB3D (WEB3D) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WEB3D yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WEB3D yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WEB3D, terokai WEB3D harga langsung token!

Cara Membeli WEB3D

Berminat untuk menambah WEB3D (WEB3D) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WEB3D, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

WEB3D (WEB3D) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WEB3D membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WEB3D Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WEB3D? Halaman ramalan harga WEB3D kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi