WEED Token Harga Hari Ini

Harga langsung WEED Token (WEED) hari ini ialah $ 0.0065071, dengan 18.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WEED kepada USD penukaran adalah $ 0.0065071 setiap WEED.

WEED Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- WEED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WEED didagangkan antara $ 0.0061343 (rendah) dan $ 0.0080172 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WEED dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -53.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.38K.

WEED Token (WEED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.38K$ 57.38K $ 57.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa WEED Token ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.38K. Bekalan edaran WEED ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.