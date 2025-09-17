Lagi Mengenai WELF

Maklumat Harga WELF

Kertas putih WELF

Laman Web Rasmi WELF

Tokenomik WELF

Ramalan Harga WELF

Sejarah WELF

WELF Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WELF-ke-Fiat

WELF Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Welf Logo

WelfHargae(WELF)

1 WELF ke USD Harga Langsung:

$0.5628
$0.5628$0.5628
-3.28%1D
USD
Welf (WELF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:16:44 (UTC+8)

Welf (WELF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.56
$ 0.56$ 0.56
24J Rendah
$ 0.6042
$ 0.6042$ 0.6042
24J Tinggi

$ 0.56
$ 0.56$ 0.56

$ 0.6042
$ 0.6042$ 0.6042

$ 5.023530105188494
$ 5.023530105188494$ 5.023530105188494

$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301$ 0.4277405196841301

-0.78%

-3.28%

-13.11%

-13.11%

Welf (WELF) harga masa nyata ialah $ 0.5628. Sepanjang 24 jam yang lalu, WELF didagangkan antara $ 0.56 rendah dan $ 0.6042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WELF sepanjang masa ialah $ 5.023530105188494, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.4277405196841301.

Dari segi prestasi jangka pendek, WELF telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, -3.28% dalam 24 jam dan -13.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Welf (WELF) Maklumat Pasaran

No.1373

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

$ 139.89K
$ 139.89K$ 139.89K

$ 28.14M
$ 28.14M$ 28.14M

10.72M
10.72M 10.72M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

49,999,000
49,999,000 49,999,000

21.43%

ETH

Had Pasaran semasa Welf ialah $ 6.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 139.89K. Bekalan edaran WELF ialah 10.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49999000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.14M.

Welf (WELF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Welf hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.019086-3.28%
30 Hari$ -0.2151-27.66%
60 Hari$ -0.2918-34.15%
90 Hari$ -0.0011-0.20%
Perubahan Harga Welf Hari Ini

Hari ini, WELF mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.019086 (-3.28%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWelf

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2151 (-27.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Welf

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WELF mengalami perubahan sebanyak $ -0.2918 (-34.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Welf

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0011 (-0.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Welf (WELF)?

Semak Welfhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Welf tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Welf pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WELF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Welf di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Welf anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Welf Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Welf (WELF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Welf (WELF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Welf.

Semak Welf ramalan harga sekarang!

Tokenomik Welf (WELF)

Memahami tokenomik Welf (WELF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WELF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Welf (WELF)

Mencari cara membeli Welf? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Welf di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WELF kepada Mata Wang Tempatan

1 Welf(WELF) ke VND
14,810.082
1 Welf(WELF) ke AUD
A$0.838572
1 Welf(WELF) ke GBP
0.410844
1 Welf(WELF) ke EUR
0.472752
1 Welf(WELF) ke USD
$0.5628
1 Welf(WELF) ke MYR
RM2.36376
1 Welf(WELF) ke TRY
23.226756
1 Welf(WELF) ke JPY
¥82.1688
1 Welf(WELF) ke ARS
ARS$826.426776
1 Welf(WELF) ke RUB
46.813704
1 Welf(WELF) ke INR
49.475748
1 Welf(WELF) ke IDR
Rp9,226.228032
1 Welf(WELF) ke KRW
776.275668
1 Welf(WELF) ke PHP
31.961412
1 Welf(WELF) ke EGP
￡E.27.053796
1 Welf(WELF) ke BRL
R$2.977212
1 Welf(WELF) ke CAD
C$0.771036
1 Welf(WELF) ke BDT
68.54904
1 Welf(WELF) ke NGN
842.5116
1 Welf(WELF) ke COP
$2,189.88294
1 Welf(WELF) ke ZAR
R.9.747696
1 Welf(WELF) ke UAH
23.170476
1 Welf(WELF) ke VES
Bs90.048
1 Welf(WELF) ke CLP
$534.0972
1 Welf(WELF) ke PKR
Rs159.745152
1 Welf(WELF) ke KZT
304.542336
1 Welf(WELF) ke THB
฿17.829504
1 Welf(WELF) ke TWD
NT$16.94028
1 Welf(WELF) ke AED
د.إ2.065476
1 Welf(WELF) ke CHF
Fr0.438984
1 Welf(WELF) ke HKD
HK$4.378584
1 Welf(WELF) ke AMD
֏215.21472
1 Welf(WELF) ke MAD
.د.م5.048316
1 Welf(WELF) ke MXN
$10.293612
1 Welf(WELF) ke SAR
ريال2.1105
1 Welf(WELF) ke PLN
2.009196
1 Welf(WELF) ke RON
лв2.408784
1 Welf(WELF) ke SEK
kr5.189016
1 Welf(WELF) ke BGN
лв0.92862
1 Welf(WELF) ke HUF
Ft184.761612
1 Welf(WELF) ke CZK
11.531772
1 Welf(WELF) ke KWD
د.ك0.1710912
1 Welf(WELF) ke ILS
1.874124
1 Welf(WELF) ke AOA
Kz515.856852
1 Welf(WELF) ke BHD
.د.ب0.2121756
1 Welf(WELF) ke BMD
$0.5628
1 Welf(WELF) ke DKK
kr3.540012
1 Welf(WELF) ke HNL
L14.722848
1 Welf(WELF) ke MUR
25.539864
1 Welf(WELF) ke NAD
$9.775836
1 Welf(WELF) ke NOK
kr5.492928
1 Welf(WELF) ke NZD
$0.939876
1 Welf(WELF) ke PAB
B/.0.5628
1 Welf(WELF) ke PGK
K2.346876
1 Welf(WELF) ke QAR
ر.ق2.048592
1 Welf(WELF) ke RSD
дин.55.565244

Welf Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Welf, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Welf Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Welf

Berapakah nilai Welf (WELF) hari ini?
Harga langsung WELF dalam USD ialah 0.5628 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WELF ke USD?
Harga semasa WELF ke USD ialah $ 0.5628. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Welf?
Had pasaran untuk WELF ialah $ 6.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WELF?
Bekalan edaran WELF ialah 10.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WELF?
WELF mencapai harga ATH sebanyak 5.023530105188494 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WELF?
WELF melihat harga ATL sebanyak 0.4277405196841301 USD.
Berapakah jumlah dagangan WELF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WELFialah $ 139.89K USD.
Adakah WELF akan naik lebih tinggi tahun ini?
WELF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WELFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:16:44 (UTC+8)

Welf (WELF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WELF-ke-USD

Jumlah

WELF
WELF
USD
USD

1 WELF = 0.5628 USD

Berdagang WELF

WELFUSDT
$0.5628
$0.5628$0.5628
-3.28%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan