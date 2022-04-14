Tokenomik Welf (WELF)

Tokenomik Welf (WELF)

Lihat cerapan utama tentang Welf (WELF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Welf (WELF) Maklumat

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Laman Web Rasmi:
https://www.welf.com/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Welf (WELF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Welf (WELF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M
Jumlah Bekalan:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.72M
$ 10.72M$ 10.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 27.29M
$ 27.29M
$ 27.29M$ 27.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.1778
$ 5.1778
$ 5.1778$ 5.1778
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301$ 0.4277405196841301
Harga Semasa:
$ 0.5458
$ 0.5458$ 0.5458

Tokenomik Welf (WELF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Welf (WELF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WELF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WELF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WELF, terokai WELF harga langsung token!

Cara Membeli WELF

Berminat untuk menambah Welf (WELF) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WELF, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Welf (WELF) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WELF membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WELF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WELF? Halaman ramalan harga WELF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.