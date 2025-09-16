Apakah itu WELL3 (WELL)

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Tokenomik WELL3 (WELL)

Memahami tokenomik WELL3 (WELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WELL3 Berapakah nilai WELL3 (WELL) hari ini? Harga langsung WELL dalam USD ialah 0.0001027 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WELL ke USD? $ 0.0001027 . Lihat Harga semasa WELL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WELL3? Had pasaran untuk WELL ialah $ 422.72K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WELL? Bekalan edaran WELL ialah 4.12B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WELL? WELL mencapai harga ATH sebanyak 0.002682324275598843 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WELL? WELL melihat harga ATL sebanyak 0.000105041858058084 USD . Berapakah jumlah dagangan WELL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WELLialah $ 27.30K USD . Adakah WELL akan naik lebih tinggi tahun ini? WELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

WELL3 (WELL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

