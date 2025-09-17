Lagi Mengenai WEN

$0.00004321
+1.07%1D
Wen (WEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:57:11 (UTC+8)

Wen (WEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004054
24J Rendah
$ 0.0000462
24J Tinggi

$ 0.00004054
$ 0.0000462
$ 0.000519024342021649
$ 0.000017260214372278
+1.33%

+1.07%

+27.68%

+27.68%

Wen (WEN) harga masa nyata ialah $ 0.00004321. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEN didagangkan antara $ 0.00004054 rendah dan $ 0.0000462 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEN sepanjang masa ialah $ 0.000519024342021649, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000017260214372278.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEN telah berubah sebanyak +1.33% sejak sejam yang lalu, +1.07% dalam 24 jam dan +27.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wen (WEN) Maklumat Pasaran

No.762

$ 31.44M
$ 609.83K
$ 31.44M
727.72B
727,716,951,329
727,716,951,329
100.00%

SOL

Had Pasaran semasa Wen ialah $ 31.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 609.83K. Bekalan edaran WEN ialah 727.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 727716951329. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.44M.

Wen (WEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wen hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000004575+1.07%
30 Hari$ +0.00000556+14.76%
60 Hari$ +0.00000767+21.58%
90 Hari$ +0.00000868+25.13%
Perubahan Harga Wen Hari Ini

Hari ini, WEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000004575 (+1.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWen

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00000556 (+14.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wen

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WEN mengalami perubahan sebanyak $ +0.00000767 (+21.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wen

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000868 (+25.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wen (WEN)?

Semak Wenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wen (WEN)

A community coin to immortalize WEN culture.

Wen tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wen pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wen di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wen anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wen Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wen (WEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wen (WEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wen.

Semak Wen ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wen (WEN)

Memahami tokenomik Wen (WEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wen (WEN)

Mencari cara membeli Wen? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wen di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WEN kepada Mata Wang Tempatan

1 Wen(WEN) ke VND
1.13707115
1 Wen(WEN) ke AUD
A$0.0000643829
1 Wen(WEN) ke GBP
0.0000315433
1 Wen(WEN) ke EUR
0.0000362964
1 Wen(WEN) ke USD
$0.00004321
1 Wen(WEN) ke MYR
RM0.000181482
1 Wen(WEN) ke TRY
0.0017832767
1 Wen(WEN) ke JPY
¥0.00630866
1 Wen(WEN) ke ARS
ARS$0.0632646252
1 Wen(WEN) ke RUB
0.003595072
1 Wen(WEN) ke INR
0.00380248
1 Wen(WEN) ke IDR
Rp0.7083605424
1 Wen(WEN) ke KRW
0.0595999851
1 Wen(WEN) ke PHP
0.0024560564
1 Wen(WEN) ke EGP
￡E.0.0020771047
1 Wen(WEN) ke BRL
R$0.0002285809
1 Wen(WEN) ke CAD
C$0.0000591977
1 Wen(WEN) ke BDT
0.005262978
1 Wen(WEN) ke NGN
0.0645885796
1 Wen(WEN) ke COP
$0.1681322705
1 Wen(WEN) ke ZAR
R.0.0007488293
1 Wen(WEN) ke UAH
0.0017789557
1 Wen(WEN) ke VES
Bs0.0069136
1 Wen(WEN) ke CLP
$0.0410495
1 Wen(WEN) ke PKR
Rs0.0122647264
1 Wen(WEN) ke KZT
0.0233817952
1 Wen(WEN) ke THB
฿0.0013688928
1 Wen(WEN) ke TWD
NT$0.001300621
1 Wen(WEN) ke AED
د.إ0.0001585807
1 Wen(WEN) ke CHF
Fr0.0000337038
1 Wen(WEN) ke HKD
HK$0.0003361738
1 Wen(WEN) ke AMD
֏0.016523504
1 Wen(WEN) ke MAD
.د.م0.0003875937
1 Wen(WEN) ke MXN
$0.000790743
1 Wen(WEN) ke SAR
ريال0.0001620375
1 Wen(WEN) ke PLN
0.0001546918
1 Wen(WEN) ke RON
лв0.0001840746
1 Wen(WEN) ke SEK
kr0.0003983962
1 Wen(WEN) ke BGN
лв0.0000712965
1 Wen(WEN) ke HUF
Ft0.0141810899
1 Wen(WEN) ke CZK
0.0008849408
1 Wen(WEN) ke KWD
د.ك0.00001313584
1 Wen(WEN) ke ILS
0.0001438893
1 Wen(WEN) ke AOA
Kz0.0393889397
1 Wen(WEN) ke BHD
.د.ب0.00001629017
1 Wen(WEN) ke BMD
$0.00004321
1 Wen(WEN) ke DKK
kr0.0002713588
1 Wen(WEN) ke HNL
L0.0011333983
1 Wen(WEN) ke MUR
0.0019552525
1 Wen(WEN) ke NAD
$0.0007505577
1 Wen(WEN) ke NOK
kr0.0004212975
1 Wen(WEN) ke NZD
$0.0000721607
1 Wen(WEN) ke PAB
B/.0.00004321
1 Wen(WEN) ke PGK
K0.0001806178
1 Wen(WEN) ke QAR
ر.ق0.0001572844
1 Wen(WEN) ke RSD
дин.0.0042643949

Wen Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wen, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wen Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wen

Berapakah nilai Wen (WEN) hari ini?
Harga langsung WEN dalam USD ialah 0.00004321 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WEN ke USD?
Harga semasa WEN ke USD ialah $ 0.00004321. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wen?
Had pasaran untuk WEN ialah $ 31.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WEN?
Bekalan edaran WEN ialah 727.72B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WEN?
WEN mencapai harga ATH sebanyak 0.000519024342021649 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WEN?
WEN melihat harga ATL sebanyak 0.000017260214372278 USD.
Berapakah jumlah dagangan WEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WENialah $ 609.83K USD.
Adakah WEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
WEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:57:11 (UTC+8)

Wen (WEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

WENUSDT
$0.00004321
$0.00004321
+1.07%

