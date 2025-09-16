Lagi Mengenai WFT

$0.008376
-0.14%1D
Windfall Token (WFT) Carta Harga Langsung
Windfall Token (WFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00832
24J Rendah
$ 0.008395
24J Tinggi

$ 0.00832
$ 0.008395
$ 1.2314770000408357
$ 0.002999401023458342
-0.03%

-0.13%

+2.65%

+2.65%

Windfall Token (WFT) harga masa nyata ialah $ 0.008376. Sepanjang 24 jam yang lalu, WFT didagangkan antara $ 0.00832 rendah dan $ 0.008395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WFT sepanjang masa ialah $ 1.2314770000408357, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002999401023458342.

Dari segi prestasi jangka pendek, WFT telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Windfall Token (WFT) Maklumat Pasaran

No.6814

$ 0.00
$ 376.88K
$ 837.60K
0.00
100,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Windfall Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 376.88K. Bekalan edaran WFT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 837.60K.

Windfall Token (WFT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Windfall Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001174-0.13%
30 Hari$ -0.005924-41.43%
60 Hari$ +0.000862+11.47%
90 Hari$ +0.001296+18.30%
Perubahan Harga Windfall Token Hari Ini

Hari ini, WFT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001174 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWindfall Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005924 (-41.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Windfall Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WFT mengalami perubahan sebanyak $ +0.000862 (+11.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Windfall Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001296 (+18.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Windfall Token (WFT)?

Semak Windfall Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Windfall Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Windfall Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Windfall Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Windfall Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Windfall Token (WFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Windfall Token (WFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Windfall Token.

Semak Windfall Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Windfall Token (WFT)

Memahami tokenomik Windfall Token (WFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Windfall Token (WFT)

Mencari cara membeli Windfall Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Windfall Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WFT kepada Mata Wang Tempatan

Windfall Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Windfall Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Windfall Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Windfall Token

Berapakah nilai Windfall Token (WFT) hari ini?
Harga langsung WFT dalam USD ialah 0.008376 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WFT ke USD?
Harga semasa WFT ke USD ialah $ 0.008376. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Windfall Token?
Had pasaran untuk WFT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WFT?
Bekalan edaran WFT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WFT?
WFT mencapai harga ATH sebanyak 1.2314770000408357 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WFT?
WFT melihat harga ATL sebanyak 0.002999401023458342 USD.
Berapakah jumlah dagangan WFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WFTialah $ 376.88K USD.
Adakah WFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
WFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

