Tokenomik Windfall Token (WFT)

Lihat cerapan utama tentang Windfall Token (WFT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Windfall Token (WFT) Maklumat

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Laman Web Rasmi:
https://windfalltoken.io/
Kertas putih:
https://whitepaper.windfalltoken.io
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04

Windfall Token (WFT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Windfall Token (WFT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 615.70K
$ 615.70K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2875
$ 0.2875
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002999401023458342
$ 0.002999401023458342
Harga Semasa:
$ 0.006157
$ 0.006157

Tokenomik Windfall Token (WFT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Windfall Token (WFT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WFT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WFT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WFT, terokai WFT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.