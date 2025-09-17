Lagi Mengenai WHITE

Maklumat Harga WHITE

Laman Web Rasmi WHITE

Tokenomik WHITE

Ramalan Harga WHITE

Sejarah WHITE

WHITE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WHITE-ke-Fiat

WHITE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Whiterock Logo

WhiterockHargae(WHITE)

1 WHITE ke USD Harga Langsung:

$0.0004081
$0.0004081$0.0004081
+1.19%1D
USD
Whiterock (WHITE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:57:22 (UTC+8)

Whiterock (WHITE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003946
$ 0.0003946$ 0.0003946
24J Rendah
$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042
24J Tinggi

$ 0.0003946
$ 0.0003946$ 0.0003946

$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042

$ 0.002454836077443205
$ 0.002454836077443205$ 0.002454836077443205

$ 0.000000247894022727
$ 0.000000247894022727$ 0.000000247894022727

+1.11%

+1.19%

-9.22%

-9.22%

Whiterock (WHITE) harga masa nyata ialah $ 0.0004081. Sepanjang 24 jam yang lalu, WHITE didagangkan antara $ 0.0003946 rendah dan $ 0.00042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WHITE sepanjang masa ialah $ 0.002454836077443205, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000247894022727.

Dari segi prestasi jangka pendek, WHITE telah berubah sebanyak +1.11% sejak sejam yang lalu, +1.19% dalam 24 jam dan -9.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Whiterock (WHITE) Maklumat Pasaran

No.222

$ 265.27M
$ 265.27M$ 265.27M

$ 56.57K
$ 56.57K$ 56.57K

$ 408.10M
$ 408.10M$ 408.10M

650.00B
650.00B 650.00B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

65.00%

ETH

Had Pasaran semasa Whiterock ialah $ 265.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.57K. Bekalan edaran WHITE ialah 650.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 408.10M.

Whiterock (WHITE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Whiterock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000004799+1.19%
30 Hari$ -0.0002032-33.25%
60 Hari$ +0.0000399+10.83%
90 Hari$ -0.0004249-51.01%
Perubahan Harga Whiterock Hari Ini

Hari ini, WHITE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000004799 (+1.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWhiterock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002032 (-33.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Whiterock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WHITE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000399 (+10.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Whiterock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0004249 (-51.01%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Whiterock (WHITE)?

Semak Whiterockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Whiterock (WHITE)

WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.

Whiterock tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Whiterock pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WHITE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Whiterock di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Whiterock anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Whiterock Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Whiterock (WHITE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Whiterock (WHITE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whiterock.

Semak Whiterock ramalan harga sekarang!

Tokenomik Whiterock (WHITE)

Memahami tokenomik Whiterock (WHITE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WHITE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Whiterock (WHITE)

Mencari cara membeli Whiterock? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Whiterock di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WHITE kepada Mata Wang Tempatan

1 Whiterock(WHITE) ke VND
10.7391515
1 Whiterock(WHITE) ke AUD
A$0.000608069
1 Whiterock(WHITE) ke GBP
0.000297913
1 Whiterock(WHITE) ke EUR
0.000342804
1 Whiterock(WHITE) ke USD
$0.0004081
1 Whiterock(WHITE) ke MYR
RM0.00171402
1 Whiterock(WHITE) ke TRY
0.016842287
1 Whiterock(WHITE) ke JPY
¥0.0595826
1 Whiterock(WHITE) ke ARS
ARS$0.597507372
1 Whiterock(WHITE) ke RUB
0.03395392
1 Whiterock(WHITE) ke INR
0.0359128
1 Whiterock(WHITE) ke IDR
Rp6.690162864
1 Whiterock(WHITE) ke KRW
0.562896411
1 Whiterock(WHITE) ke PHP
0.023196404
1 Whiterock(WHITE) ke EGP
￡E.0.019617367
1 Whiterock(WHITE) ke BRL
R$0.002158849
1 Whiterock(WHITE) ke CAD
C$0.000559097
1 Whiterock(WHITE) ke BDT
0.04970658
1 Whiterock(WHITE) ke NGN
0.610011556
1 Whiterock(WHITE) ke COP
$1.587937505
1 Whiterock(WHITE) ke ZAR
R.0.007072373
1 Whiterock(WHITE) ke UAH
0.016801477
1 Whiterock(WHITE) ke VES
Bs0.065296
1 Whiterock(WHITE) ke CLP
$0.387695
1 Whiterock(WHITE) ke PKR
Rs0.115835104
1 Whiterock(WHITE) ke KZT
0.220831072
1 Whiterock(WHITE) ke THB
฿0.012928608
1 Whiterock(WHITE) ke TWD
NT$0.01228381
1 Whiterock(WHITE) ke AED
د.إ0.001497727
1 Whiterock(WHITE) ke CHF
Fr0.000318318
1 Whiterock(WHITE) ke HKD
HK$0.003175018
1 Whiterock(WHITE) ke AMD
֏0.15605744
1 Whiterock(WHITE) ke MAD
.د.م0.003660657
1 Whiterock(WHITE) ke MXN
$0.00746823
1 Whiterock(WHITE) ke SAR
ريال0.001530375
1 Whiterock(WHITE) ke PLN
0.001460998
1 Whiterock(WHITE) ke RON
лв0.001738506
1 Whiterock(WHITE) ke SEK
kr0.003762682
1 Whiterock(WHITE) ke BGN
лв0.000673365
1 Whiterock(WHITE) ke HUF
Ft0.133934339
1 Whiterock(WHITE) ke CZK
0.008357888
1 Whiterock(WHITE) ke KWD
د.ك0.0001240624
1 Whiterock(WHITE) ke ILS
0.001358973
1 Whiterock(WHITE) ke AOA
Kz0.372011717
1 Whiterock(WHITE) ke BHD
.د.ب0.0001538537
1 Whiterock(WHITE) ke BMD
$0.0004081
1 Whiterock(WHITE) ke DKK
kr0.002562868
1 Whiterock(WHITE) ke HNL
L0.010704463
1 Whiterock(WHITE) ke MUR
0.018466525
1 Whiterock(WHITE) ke NAD
$0.007088697
1 Whiterock(WHITE) ke NOK
kr0.003978975
1 Whiterock(WHITE) ke NZD
$0.000681527
1 Whiterock(WHITE) ke PAB
B/.0.0004081
1 Whiterock(WHITE) ke PGK
K0.001705858
1 Whiterock(WHITE) ke QAR
ر.ق0.001485484
1 Whiterock(WHITE) ke RSD
дин.0.040275389

Whiterock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Whiterock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Whiterock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Whiterock

Berapakah nilai Whiterock (WHITE) hari ini?
Harga langsung WHITE dalam USD ialah 0.0004081 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WHITE ke USD?
Harga semasa WHITE ke USD ialah $ 0.0004081. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Whiterock?
Had pasaran untuk WHITE ialah $ 265.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WHITE?
Bekalan edaran WHITE ialah 650.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WHITE?
WHITE mencapai harga ATH sebanyak 0.002454836077443205 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WHITE?
WHITE melihat harga ATL sebanyak 0.000000247894022727 USD.
Berapakah jumlah dagangan WHITE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WHITEialah $ 56.57K USD.
Adakah WHITE akan naik lebih tinggi tahun ini?
WHITE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WHITEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:57:22 (UTC+8)

Whiterock (WHITE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WHITE-ke-USD

Jumlah

WHITE
WHITE
USD
USD

1 WHITE = 0.0004081 USD

Berdagang WHITE

WHITEUSDC
$0.000409
$0.000409$0.000409
+1.71%
WHITEUSDT
$0.0004081
$0.0004081$0.0004081
+1.11%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan