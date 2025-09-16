Lagi Mengenai WIF

dogwifhat sol Logo

dogwifhat solHargae(WIF)

1 WIF ke USD Harga Langsung:

$0.902
+3.20%1D
USD
dogwifhat sol (WIF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:21:06 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.859
24J Rendah
$ 0.905
24J Tinggi

$ 0.859
$ 0.905
$ 4.8499674634069185
$ 0.000023439977993792
+1.69%

+3.20%

+4.64%

+4.64%

dogwifhat sol (WIF) harga masa nyata ialah $ 0.901. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIF didagangkan antara $ 0.859 rendah dan $ 0.905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIF sepanjang masa ialah $ 4.8499674634069185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000023439977993792.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIF telah berubah sebanyak +1.69% sejak sejam yang lalu, +3.20% dalam 24 jam dan +4.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dogwifhat sol (WIF) Maklumat Pasaran

No.86

$ 899.95M
$ 3.59M
$ 899.96M
998.84M
998,840,592.989347
998,840,009.010599
99.99%

0.02%

SOL

Had Pasaran semasa dogwifhat sol ialah $ 899.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.59M. Bekalan edaran WIF ialah 998.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998840009.010599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 899.96M.

dogwifhat sol (WIF) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk dogwifhat sol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02797+3.20%
30 Hari$ -0.038-4.05%
60 Hari$ -0.132-12.78%
90 Hari$ +0.125+16.10%
Perubahan Harga dogwifhat sol Hari Ini

Hari ini, WIF mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.02797 (+3.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Haridogwifhat sol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.038 (-4.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari dogwifhat sol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WIF mengalami perubahan sebanyak $ -0.132 (-12.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari dogwifhat sol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.125 (+16.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga dogwifhat sol (WIF)?

Semak dogwifhat solhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus dogwifhat sol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WIF ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang dogwifhat sol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian dogwifhat sol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

dogwifhat sol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dogwifhat sol (WIF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dogwifhat sol (WIF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dogwifhat sol.

Semak dogwifhat sol ramalan harga sekarang!

Tokenomik dogwifhat sol (WIF)

Memahami tokenomik dogwifhat sol (WIF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WIF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli dogwifhat sol (WIF)

Mencari cara membeli dogwifhat sol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah dogwifhat sol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WIF kepada Mata Wang Tempatan

1 dogwifhat sol(WIF) ke VND
23,709.815
1 dogwifhat sol(WIF) ke AUD
A$1.3515
1 dogwifhat sol(WIF) ke GBP
0.65773
1 dogwifhat sol(WIF) ke EUR
0.75684
1 dogwifhat sol(WIF) ke USD
$0.901
1 dogwifhat sol(WIF) ke MYR
RM3.7842
1 dogwifhat sol(WIF) ke TRY
37.19328
1 dogwifhat sol(WIF) ke JPY
¥131.546
1 dogwifhat sol(WIF) ke ARS
ARS$1,317.24398
1 dogwifhat sol(WIF) ke RUB
74.9632
1 dogwifhat sol(WIF) ke INR
79.30602
1 dogwifhat sol(WIF) ke IDR
Rp14,770.48944
1 dogwifhat sol(WIF) ke KRW
1,246.19112
1 dogwifhat sol(WIF) ke PHP
51.1768
1 dogwifhat sol(WIF) ke EGP
￡E.43.32008
1 dogwifhat sol(WIF) ke BRL
R$4.7753
1 dogwifhat sol(WIF) ke CAD
C$1.23437
1 dogwifhat sol(WIF) ke BDT
109.7418
1 dogwifhat sol(WIF) ke NGN
1,346.77876
1 dogwifhat sol(WIF) ke COP
$3,505.83605
1 dogwifhat sol(WIF) ke ZAR
R.15.64136
1 dogwifhat sol(WIF) ke UAH
37.09417
1 dogwifhat sol(WIF) ke VES
Bs144.16
1 dogwifhat sol(WIF) ke CLP
$855.95
1 dogwifhat sol(WIF) ke PKR
Rs255.73984
1 dogwifhat sol(WIF) ke KZT
487.54912
1 dogwifhat sol(WIF) ke THB
฿28.57972
1 dogwifhat sol(WIF) ke TWD
NT$27.11109
1 dogwifhat sol(WIF) ke AED
د.إ3.30667
1 dogwifhat sol(WIF) ke CHF
Fr0.70278
1 dogwifhat sol(WIF) ke HKD
HK$7.00978
1 dogwifhat sol(WIF) ke AMD
֏344.5424
1 dogwifhat sol(WIF) ke MAD
.د.م8.08197
1 dogwifhat sol(WIF) ke MXN
$16.50632
1 dogwifhat sol(WIF) ke SAR
ريال3.37875
1 dogwifhat sol(WIF) ke PLN
3.23459
1 dogwifhat sol(WIF) ke RON
лв3.84727
1 dogwifhat sol(WIF) ke SEK
kr8.32524
1 dogwifhat sol(WIF) ke BGN
лв1.48665
1 dogwifhat sol(WIF) ke HUF
Ft296.77138
1 dogwifhat sol(WIF) ke CZK
18.50654
1 dogwifhat sol(WIF) ke KWD
د.ك0.273904
1 dogwifhat sol(WIF) ke ILS
3.00033
1 dogwifhat sol(WIF) ke AOA
Kz821.32457
1 dogwifhat sol(WIF) ke BHD
.د.ب0.339677
1 dogwifhat sol(WIF) ke BMD
$0.901
1 dogwifhat sol(WIF) ke DKK
kr5.6763
1 dogwifhat sol(WIF) ke HNL
L23.63323
1 dogwifhat sol(WIF) ke MUR
40.77025
1 dogwifhat sol(WIF) ke NAD
$15.65037
1 dogwifhat sol(WIF) ke NOK
kr8.81178
1 dogwifhat sol(WIF) ke NZD
$1.50467
1 dogwifhat sol(WIF) ke PAB
B/.0.901
1 dogwifhat sol(WIF) ke PGK
K3.76618
1 dogwifhat sol(WIF) ke QAR
ر.ق3.27964
1 dogwifhat sol(WIF) ke RSD
дин.89.199

dogwifhat sol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dogwifhat sol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web dogwifhat sol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dogwifhat sol

Berapakah nilai dogwifhat sol (WIF) hari ini?
Harga langsung WIF dalam USD ialah 0.901 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WIF ke USD?
Harga semasa WIF ke USD ialah $ 0.901. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dogwifhat sol?
Had pasaran untuk WIF ialah $ 899.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WIF?
Bekalan edaran WIF ialah 998.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIF?
WIF mencapai harga ATH sebanyak 4.8499674634069185 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIF?
WIF melihat harga ATL sebanyak 0.000023439977993792 USD.
Berapakah jumlah dagangan WIF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WIFialah $ 3.59M USD.
Adakah WIF akan naik lebih tinggi tahun ini?
WIF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WIFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:21:06 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

