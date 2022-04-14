Tokenomik dogwifhat sol (WIF)
dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.
dogwifhat sol (WIF) Tokenomik & Analisis Harga

Struktur Token Mendalam bagi dogwifhat sol (WIF)
Terokai lebih mendalam tentang cara token WIF dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Overview
Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data.
Issuance Mechanism
- Token Standard: SPL (Solana Program Library) token
- Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)
- Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.
- Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint.
Allocation Mechanism
- Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.
- Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.
- No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.
- Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.
- Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).
- No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF.
Locking Mechanism
- No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.
- No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem.
Unlocking Time
- Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled.
Token Economics Table
|Aspect
|Details
|Token Standard
|SPL (Solana)
|Total Supply
|1,000,000,000 WIF (fixed)
|Issuance
|All tokens minted at launch (Nov 2023)
|Mint Authority
|None (irreversible, no further minting possible)
|Allocation
|No public/private sale; distributed from initial wallet
|Team Allocation
|Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens
|Utility
|Meme token; no protocol utility or planned product
|Incentives
|None (no staking, rewards, or dividends)
|Locking/Vesting
|None; all tokens liquid at launch
|Unlocking
|100% unlocked at launch; no future unlocks
Additional Notes
- Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.
- Community: The project is driven by community engagement and social media presence.
- Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration.
Summary
Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.
Tokenomik dogwifhat sol (WIF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik dogwifhat sol (WIF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WIF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WIF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WIF, terokai WIF harga langsung token!
