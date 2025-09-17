Lagi Mengenai WILD

Wilder WorldHargae(WILD)

$0.2868
-1.74%1D
Wilder World (WILD) Carta Harga Langsung
Wilder World (WILD) Maklumat Harga (USD)

$ 0.2855
24J Rendah
$ 0.3113
24J Tinggi

$ 0.2855
$ 0.3113
$ 7.604160676477258
$ 0.07481866
-0.28%

-1.73%

-10.67%

-10.67%

Wilder World (WILD) harga masa nyata ialah $ 0.2865. Sepanjang 24 jam yang lalu, WILD didagangkan antara $ 0.2855 rendah dan $ 0.3113 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WILD sepanjang masa ialah $ 7.604160676477258, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07481866.

Dari segi prestasi jangka pendek, WILD telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -1.73% dalam 24 jam dan -10.67% dalam 7 hari yang lalu.

Wilder World (WILD) Maklumat Pasaran

No.323

$ 121.51M
$ 90.75K
$ 143.25M
424.13M
500,000,000
500,000,000
84.82%

ETH

Had Pasaran semasa Wilder World ialah $ 121.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 90.75K. Bekalan edaran WILD ialah 424.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.25M.

Wilder World (WILD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wilder World hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005079-1.73%
30 Hari$ -0.1965-40.69%
60 Hari$ +0.0102+3.69%
90 Hari$ +0.1213+73.42%
Perubahan Harga Wilder World Hari Ini

Hari ini, WILD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.005079 (-1.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWilder World

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1965 (-40.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wilder World

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WILD mengalami perubahan sebanyak $ +0.0102 (+3.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wilder World

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1213 (+73.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT's are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

Wilder World Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Wilder World (WILD)

Cara membeli Wilder World (WILD)

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wilder World, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain

Berapakah nilai Wilder World (WILD) hari ini?
Harga langsung WILD dalam USD ialah 0.2865 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WILD ke USD?
Harga semasa WILD ke USD ialah $ 0.2865. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wilder World?
Had pasaran untuk WILD ialah $ 121.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WILD?
Bekalan edaran WILD ialah 424.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WILD?
WILD mencapai harga ATH sebanyak 7.604160676477258 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WILD?
WILD melihat harga ATL sebanyak 0.07481866 USD.
Berapakah jumlah dagangan WILD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WILDialah $ 90.75K USD.
Adakah WILD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WILD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WILDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
