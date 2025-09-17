Apakah itu Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Wilder World (WILD)

Memahami tokenomik Wilder World (WILD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WILD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Wilder World Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wilder World, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai Wilder World (WILD) hari ini? Harga langsung WILD dalam USD ialah 0.2865 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WILD ke USD? $ 0.2865 . Apakah had pasaran Wilder World? Had pasaran untuk WILD ialah $ 121.51M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WILD? Bekalan edaran WILD ialah 424.13M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WILD? WILD mencapai harga ATH sebanyak 7.604160676477258 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WILD? WILD melihat harga ATL sebanyak 0.07481866 USD . Berapakah jumlah dagangan WILD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WILDialah $ 90.75K USD .

