Apakah itu WINK (WIN)

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Tokenomik WINK (WIN)

Memahami tokenomik WINK (WIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WINK Berapakah nilai WINK (WIN) hari ini? Harga langsung WIN dalam USD ialah 0.00005064 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WIN ke USD? $ 0.00005064 . Lihat Harga semasa WIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WINK? Had pasaran untuk WIN ialah $ 50.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WIN? Bekalan edaran WIN ialah 993.70B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIN? WIN mencapai harga ATH sebanyak 0.00296486 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIN? WIN melihat harga ATL sebanyak 0.0000414521353705 USD . Berapakah jumlah dagangan WIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WINialah $ 663.63K USD . Adakah WIN akan naik lebih tinggi tahun ini? WIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

