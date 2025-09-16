Apakah itu WING (WING)

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

WING tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WING pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak WING ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang WING di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WING anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WING Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WING (WING) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WING (WING) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WING.

Semak WING ramalan harga sekarang!

Tokenomik WING (WING)

Memahami tokenomik WING (WING) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WING dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WING (WING)

Mencari cara membeli WING? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WING di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WING kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

WING Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WING, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WING Berapakah nilai WING (WING) hari ini? Harga langsung WING dalam USD ialah 0.1362 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WING ke USD? $ 0.1362 . Lihat Harga semasa WING ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WING? Had pasaran untuk WING ialah $ 710.68K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WING? Bekalan edaran WING ialah 5.22M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WING? WING mencapai harga ATH sebanyak 140.806207937 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WING? WING melihat harga ATL sebanyak 0.0706085391929573 USD . Berapakah jumlah dagangan WING? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WINGialah $ 59.98K USD . Adakah WING akan naik lebih tinggi tahun ini? WING mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WINGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

WING (WING) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)