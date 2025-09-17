Lagi Mengenai WINR

$0.01064
+1.14%1D
WINR Protocol (WINR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:57:45 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00696
24J Rendah
$ 0.01112
24J Tinggi

WINR Protocol (WINR) harga masa nyata ialah $ 0.01064. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINR didagangkan antara $ 0.00696 rendah dan $ 0.01112 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINR sepanjang masa ialah $ 0.14633127912041108, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005103836506161984.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINR telah berubah sebanyak +1.14% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan +47.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WINR Protocol (WINR) Maklumat Pasaran

No.4094

$ 0.00
$ 89.90K
$ 9.69M
0.00
910,436,702
518,150,658.64224267
ARB

Had Pasaran semasa WINR Protocol ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 89.90K. Bekalan edaran WINR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 518150658.64224267. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.69M.

WINR Protocol (WINR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WINR Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001199+1.14%
30 Hari$ +0.00479+81.88%
60 Hari$ +0.00527+98.13%
90 Hari$ +0.00319+42.81%
Perubahan Harga WINR Protocol Hari Ini

Hari ini, WINR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001199 (+1.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWINR Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00479 (+81.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WINR Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WINR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00527 (+98.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WINR Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00319 (+42.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WINR Protocol (WINR)?

Semak WINR Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WINR Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WINR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang WINR Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WINR Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WINR Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WINR Protocol (WINR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WINR Protocol (WINR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WINR Protocol.

Semak WINR Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik WINR Protocol (WINR)

Memahami tokenomik WINR Protocol (WINR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WINR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WINR Protocol (WINR)

Mencari cara membeli WINR Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WINR Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WINR kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WINR Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WINR Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WINR Protocol

Berapakah nilai WINR Protocol (WINR) hari ini?
Harga langsung WINR dalam USD ialah 0.01064 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WINR ke USD?
Harga semasa WINR ke USD ialah $ 0.01064. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WINR Protocol?
Had pasaran untuk WINR ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WINR?
Bekalan edaran WINR ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WINR?
WINR mencapai harga ATH sebanyak 0.14633127912041108 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WINR?
WINR melihat harga ATL sebanyak 0.005103836506161984 USD.
Berapakah jumlah dagangan WINR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WINRialah $ 89.90K USD.
Adakah WINR akan naik lebih tinggi tahun ini?
WINR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WINRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:57:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

