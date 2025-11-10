WhisperFi Harga Hari Ini

Harga langsung WhisperFi (WISP) hari ini ialah $ 0.00584, dengan 50.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WISP kepada USD penukaran adalah $ 0.00584 setiap WISP.

WhisperFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- WISP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WISP didagangkan antara $ 0.00584 (rendah) dan $ 0.029 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WISP dipindahkan -68.47% dalam sejam terakhir dan -63.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 24.87K.

WhisperFi (WISP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa WhisperFi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.87K. Bekalan edaran WISP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.84M.