Apakah itu Witnet (WIT)

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

Witnet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Witnet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak WIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Witnet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Witnet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Witnet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Witnet (WIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Witnet (WIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Witnet.

Semak Witnet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Witnet (WIT)

Memahami tokenomik Witnet (WIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Witnet (WIT)

Mencari cara membeli Witnet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Witnet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WIT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Witnet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Witnet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Witnet Berapakah nilai Witnet (WIT) hari ini? Harga langsung WIT dalam USD ialah 0.000789 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WIT ke USD? $ 0.000789 . Lihat Harga semasa WIT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Witnet? Had pasaran untuk WIT ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WIT? Bekalan edaran WIT ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIT? WIT mencapai harga ATH sebanyak 0.057437464430218084 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIT? WIT melihat harga ATL sebanyak 0.00054390074853324 USD . Berapakah jumlah dagangan WIT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WITialah $ 102.44K USD . Adakah WIT akan naik lebih tinggi tahun ini? WIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Witnet (WIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan