Apakah itu Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Tokenomik Witch Token (WITCH)

Memahami tokenomik Witch Token (WITCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WITCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Witch Token Berapakah nilai Witch Token (WITCH) hari ini? Harga langsung WITCH dalam USD ialah 0.0559 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WITCH ke USD? $ 0.0559 . Lihat Harga semasa WITCH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Witch Token? Had pasaran untuk WITCH ialah $ 1.53M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WITCH? Bekalan edaran WITCH ialah 27.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WITCH? WITCH mencapai harga ATH sebanyak 1.85192362 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WITCH? WITCH melihat harga ATL sebanyak 0.044990485316681025 USD . Berapakah jumlah dagangan WITCH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WITCHialah $ 195.92K USD . Adakah WITCH akan naik lebih tinggi tahun ini? WITCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WITCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Witch Token (WITCH) Kemas Kini Industri Penting

