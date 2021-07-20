Tokenomik Witch Token (WITCH)

Tokenomik Witch Token (WITCH)

Lihat cerapan utama tentang Witch Token (WITCH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Witch Token (WITCH) Maklumat

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Laman Web Rasmi:
https://witchwitch.io/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236

Witch Token (WITCH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Witch Token (WITCH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.53M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 27.30M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.594
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.044990485316681025
Harga Semasa:
$ 0.056
Tokenomik Witch Token (WITCH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Witch Token (WITCH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WITCH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WITCH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WITCH, terokai WITCH harga langsung token!

Cara Membeli WITCH

Berminat untuk menambah Witch Token (WITCH) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WITCH, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Witch Token (WITCH) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WITCH membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WITCH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WITCH? Halaman ramalan harga WITCH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.