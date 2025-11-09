WIKI CAT Harga Hari Ini

Harga langsung WIKI CAT (WKC) hari ini ialah $ 0.00000009676, dengan 1.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WKC kepada USD penukaran adalah $ 0.00000009676 setiap WKC.

WIKI CAT kini berada pada kedudukan #479 mengikut permodalan pasaran pada $ 52.82M, dengan bekalan edaran sebanyak 545.84T WKC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WKC didagangkan antara $ 0.00000008965 (rendah) dan $ 0.00000009796 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000472824771637, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000057105301.

Dalam prestasi jangka pendek, WKC dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -6.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 68.50K.

WIKI CAT (WKC) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.479 Modal Pasaran $ 52.82M$ 52.82M $ 52.82M Kelantangan (24J) $ 68.50K$ 68.50K $ 68.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.33M$ 82.33M $ 82.33M Bekalan Peredaran 545.84T 545.84T 545.84T Bekalan Maks 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Jumlah Bekalan 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Kadar Peredaran 64.15% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa WIKI CAT ialah $ 52.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.50K. Bekalan edaran WKC ialah 545.84T, dengan jumlah bekalan sebanyak 853278579305012. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.33M.