Worldcoin Logo

WorldcoinHargae(WLD)

1 WLD ke USD Harga Langsung:

$1.538
$1.538
+4.41%1D
USD
Worldcoin (WLD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:19 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.463
$ 1.463
24J Rendah
$ 1.61
$ 1.61
24J Tinggi

$ 1.463
$ 1.463

$ 1.61
$ 1.61

$ 11.817127513504316
$ 11.817127513504316

$ 0.581715807558338
$ 0.581715807558338

-1.67%

+4.41%

-20.19%

-20.19%

Worldcoin (WLD) harga masa nyata ialah $ 1.538. Sepanjang 24 jam yang lalu, WLD didagangkan antara $ 1.463 rendah dan $ 1.61 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WLD sepanjang masa ialah $ 11.817127513504316, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.581715807558338.

Dari segi prestasi jangka pendek, WLD telah berubah sebanyak -1.67% sejak sejam yang lalu, +4.41% dalam 24 jam dan -20.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Worldcoin (WLD) Maklumat Pasaran

No.40

$ 3.13B
$ 3.13B

$ 8.31M
$ 8.31M

$ 15.38B
$ 15.38B

2.03B
2.03B

10,000,000,000
10,000,000,000

0.07%

ETH

Had Pasaran semasa Worldcoin ialah $ 3.13B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.31M. Bekalan edaran WLD ialah 2.03B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.38B.

Worldcoin (WLD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Worldcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.06496+4.41%
30 Hari$ +0.521+51.22%
60 Hari$ +0.395+34.55%
90 Hari$ +0.629+69.19%
Perubahan Harga Worldcoin Hari Ini

Hari ini, WLD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.06496 (+4.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWorldcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.521 (+51.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Worldcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WLD mengalami perubahan sebanyak $ +0.395 (+34.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Worldcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.629 (+69.19%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Worldcoin (WLD)?

Semak Worldcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Worldcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WLD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Worldcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Worldcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Worldcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Worldcoin (WLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Worldcoin (WLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Worldcoin.

Semak Worldcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Worldcoin (WLD)

Memahami tokenomik Worldcoin (WLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Worldcoin (WLD)

Mencari cara membeli Worldcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Worldcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WLD kepada Mata Wang Tempatan

1 Worldcoin(WLD) ke VND
40,472.47
1 Worldcoin(WLD) ke AUD
A$2.29162
1 Worldcoin(WLD) ke GBP
1.12274
1 Worldcoin(WLD) ke EUR
1.29192
1 Worldcoin(WLD) ke USD
$1.538
1 Worldcoin(WLD) ke MYR
RM6.4596
1 Worldcoin(WLD) ke TRY
63.47326
1 Worldcoin(WLD) ke JPY
¥224.548
1 Worldcoin(WLD) ke ARS
ARS$2,248.52524
1 Worldcoin(WLD) ke RUB
127.79242
1 Worldcoin(WLD) ke INR
135.40552
1 Worldcoin(WLD) ke IDR
Rp25,213.11072
1 Worldcoin(WLD) ke KRW
2,124.30098
1 Worldcoin(WLD) ke PHP
87.55834
1 Worldcoin(WLD) ke EGP
￡E.73.94704
1 Worldcoin(WLD) ke BRL
R$8.16678
1 Worldcoin(WLD) ke CAD
C$2.10706
1 Worldcoin(WLD) ke BDT
187.3284
1 Worldcoin(WLD) ke NGN
2,298.94088
1 Worldcoin(WLD) ke COP
$6,007.8125
1 Worldcoin(WLD) ke ZAR
R.26.71506
1 Worldcoin(WLD) ke UAH
63.31946
1 Worldcoin(WLD) ke VES
Bs246.08
1 Worldcoin(WLD) ke CLP
$1,461.1
1 Worldcoin(WLD) ke PKR
Rs436.54592
1 Worldcoin(WLD) ke KZT
832.24256
1 Worldcoin(WLD) ke THB
฿48.70846
1 Worldcoin(WLD) ke TWD
NT$46.30918
1 Worldcoin(WLD) ke AED
د.إ5.64446
1 Worldcoin(WLD) ke CHF
Fr1.19964
1 Worldcoin(WLD) ke HKD
HK$11.96564
1 Worldcoin(WLD) ke AMD
֏588.1312
1 Worldcoin(WLD) ke MAD
.د.م13.79586
1 Worldcoin(WLD) ke MXN
$28.25306
1 Worldcoin(WLD) ke SAR
ريال5.7675
1 Worldcoin(WLD) ke PLN
5.52142
1 Worldcoin(WLD) ke RON
лв6.58264
1 Worldcoin(WLD) ke SEK
kr14.21112
1 Worldcoin(WLD) ke BGN
лв2.5377
1 Worldcoin(WLD) ke HUF
Ft506.74024
1 Worldcoin(WLD) ke CZK
31.6059
1 Worldcoin(WLD) ke KWD
د.ك0.46909
1 Worldcoin(WLD) ke ILS
5.12154
1 Worldcoin(WLD) ke AOA
Kz1,401.99466
1 Worldcoin(WLD) ke BHD
.د.ب0.579826
1 Worldcoin(WLD) ke BMD
$1.538
1 Worldcoin(WLD) ke DKK
kr9.70478
1 Worldcoin(WLD) ke HNL
L40.34174
1 Worldcoin(WLD) ke MUR
69.5945
1 Worldcoin(WLD) ke NAD
$26.71506
1 Worldcoin(WLD) ke NOK
kr15.05702
1 Worldcoin(WLD) ke NZD
$2.56846
1 Worldcoin(WLD) ke PAB
B/.1.538
1 Worldcoin(WLD) ke PGK
K6.42884
1 Worldcoin(WLD) ke QAR
ر.ق5.59832
1 Worldcoin(WLD) ke RSD
дин.152.3389

Worldcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Worldcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Worldcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Worldcoin

Berapakah nilai Worldcoin (WLD) hari ini?
Harga langsung WLD dalam USD ialah 1.538 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WLD ke USD?
Harga semasa WLD ke USD ialah $ 1.538. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Worldcoin?
Had pasaran untuk WLD ialah $ 3.13B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WLD?
Bekalan edaran WLD ialah 2.03B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WLD?
WLD mencapai harga ATH sebanyak 11.817127513504316 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WLD?
WLD melihat harga ATL sebanyak 0.581715807558338 USD.
Berapakah jumlah dagangan WLD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WLDialah $ 8.31M USD.
Adakah WLD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:19 (UTC+8)

Worldcoin (WLD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WLD-ke-USD

Jumlah

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 1.538 USD

Berdagang WLD

WLDUSDT
$1.538
$1.538
+4.48%

