Apakah itu Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Worldcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak WLD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Worldcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Worldcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Worldcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Worldcoin (WLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Worldcoin (WLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Worldcoin.

Semak Worldcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Worldcoin (WLD)

Memahami tokenomik Worldcoin (WLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Worldcoin (WLD)

Mencari cara membeli Worldcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Worldcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WLD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Worldcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Worldcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Worldcoin Berapakah nilai Worldcoin (WLD) hari ini? Harga langsung WLD dalam USD ialah 1.538 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WLD ke USD? $ 1.538 . Lihat Harga semasa WLD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Worldcoin? Had pasaran untuk WLD ialah $ 3.13B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WLD? Bekalan edaran WLD ialah 2.03B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WLD? WLD mencapai harga ATH sebanyak 11.817127513504316 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WLD? WLD melihat harga ATL sebanyak 0.581715807558338 USD . Berapakah jumlah dagangan WLD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WLDialah $ 8.31M USD . Adakah WLD akan naik lebih tinggi tahun ini? WLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Worldcoin (WLD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)