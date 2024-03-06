Tokenomik Worldcoin (WLD)
Worldcoin (WLD) Maklumat
Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.
Worldcoin (WLD) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Worldcoin (WLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Worldcoin (WLD)
Terokai lebih mendalam tentang cara token WLD dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Overview
Worldcoin (WLD) is an ERC-20 token initially issued on Ethereum, with a total supply of 10 billion tokens. The tokenomics are designed to support a global identity and financial network, with a strong focus on community distribution, operational incentives, and gradual decentralization. Below is a comprehensive breakdown of the token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 10,000,000,000 WLD (fixed for the first 15 years).
- Inflation: After 15 years, governance can enable an inflation rate of up to 1.5% per year.
- Bridging: As of March 6, 2024, approximately 164 million WLD (~1.64% of total supply) have been bridged to Optimism as ERC-20 equivalents.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Amount (WLD)
|Locking & Vesting Details
|Community (User Grants, etc.)
|75%
|7,500,000,000
|12-month lock-up post-launch, then linear daily unlocks over 24 months
|- User Grants
|60%
|6,000,000,000
|Distributed as grants to Orb-verified users
|- Operational Costs
|10%
|1,000,000,000
|For market support, sequencer ops, bug bounties, user engagement, etc.
|- Ecosystem Fund
|5%
|500,000,000
|For R&D, audits, grants, incentives, liquidity, and Foundation operations
|Initial Development Team
|9.8%
|980,000,000
|12-month lock-up post-launch, then linear daily unlocks over 24 months
|Tools for Humanity Investors
|13.5%
|1,350,000,000
|12-month lock-up after exercising warrants, then linear daily unlocks over 24 months
|Tools for Humanity Reserve
|1.7%
|170,000,000
|Details not fully specified
Usage and Incentive Mechanism
- User Grants: Orb-verified users receive a welcome grant (1 WLD) and recurring grants (25 WLD), with a target of distributing at least 6 billion WLD to users.
- Orb Operators: Receive WLD rewards for providing verification services. Operators are selected through an application and review process.
- Ecosystem Incentives: Includes bug bounty programs, grants for protocol development, and community engagement initiatives.
- Governance: WLD holders will have governance rights in the future, with potential for additional uses as determined by community governance.
- Payments: Potential future use for payments within the World App and other World ID-compatible wallets.
Locking Mechanism
- Team and Investor Allocations: Both are subject to a 12-month lock-up period post-launch (or post-warrant exercise for investors), followed by linear daily unlocks over 24 months.
- Operational and Ecosystem Funds: Also subject to similar lock-up and vesting schedules.
- Market Maker Loans: 100 million WLD were loaned to market makers for three months post-launch to support liquidity, with options to purchase at a predetermined price formula.
Unlocking Time
- General Unlocking: After the initial 12-month lock-up, tokens unlock daily over the following 24 months for team, investors, and other locked allocations.
- Daily Unlock Rate: As of early 2024, Worldcoin was releasing approximately $12.4 million worth of tokens per day through linear unlocks.
- User Grants: Distributed on an ongoing basis as users are verified.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B fixed supply (15 years), up to 1.5% annual inflation possible after 15 years
|Allocation
|75% Community, 9.8% Team, 13.5% Investors, 1.7% Reserve
|Usage
|User grants, operator rewards, ecosystem incentives, governance, payments
|Locking
|12-month lock-up, then linear daily unlocks over 24 months for team/investors/ops funds
|Unlocking
|Daily linear unlocks post-lock-up; user grants ongoing
Additional Notes
- Governance: Future governance will determine inflation and additional use cases.
- Decentralization: The project aims for permissionless, decentralized operation, with open standards and support for third-party wallets.
- Transparency: Vesting contracts and wallet addresses are publicly viewable on Ethereum and Optimism.
This structure ensures a gradual and controlled release of tokens, incentivizes early adoption and participation, and aligns long-term interests between users, operators, developers, and investors.
Tokenomik Worldcoin (WLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Worldcoin (WLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WLD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WLD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WLD, terokai WLD harga langsung token!
Cara Membeli WLD
Berminat untuk menambah Worldcoin (WLD) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WLD, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Worldcoin (WLD) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga WLD membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
WLD Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WLD? Halaman ramalan harga WLD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.