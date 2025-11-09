WLFI Harga Hari Ini

Harga langsung WLFI (WLFI) hari ini ialah $ 0.125, dengan 2.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WLFI kepada USD penukaran adalah $ 0.125 setiap WLFI.

WLFI kini berada pada kedudukan #34 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.07B, dengan bekalan edaran sebanyak 24.57B WLFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WLFI didagangkan antara $ 0.1195 (rendah) dan $ 0.1257 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.4600440080440167, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.09151658544301643.

Dalam prestasi jangka pendek, WLFI dipindahkan +0.32% dalam sejam terakhir dan -6.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 2.63M.

WLFI (WLFI) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.34 Modal Pasaran $ 3.07B$ 3.07B $ 3.07B Kelantangan (24J) $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.50B$ 12.50B $ 12.50B Bekalan Peredaran 24.57B 24.57B 24.57B Bekalan Maks 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Kadar Peredaran 24.57% Bahagian Pasaran 0.08% Rantaian Blok Awam ETH

