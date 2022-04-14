Tokenomik Common Wealth (WLTH)

Lihat cerapan utama tentang Common Wealth (WLTH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Common Wealth (WLTH) Maklumat

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Laman Web Rasmi:
http://joincommonwealth.xyz
Kertas putih:
https://joincommonwealth.xyz/whitepaper
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Common Wealth (WLTH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.44M
Jumlah Bekalan:
$ 978.19M
Bekalan Edaran:
$ 867.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.25419
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002104944606864166
Harga Semasa:
$ 0.006276
Tokenomik Common Wealth (WLTH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Common Wealth (WLTH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WLTH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WLTH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WLTH, terokai WLTH harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.