Apakah itu WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Tokenomik WorldMobileToken (WMTX)

Memahami tokenomik WorldMobileToken (WMTX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WMTX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WorldMobileToken Berapakah nilai WorldMobileToken (WMTX) hari ini? Harga langsung WMTX dalam USD ialah 0.2302 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WMTX ke USD? $ 0.2302 . Lihat Harga semasa WMTX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WorldMobileToken? Had pasaran untuk WMTX ialah $ 161.78M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WMTX? Bekalan edaran WMTX ialah 702.77M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WMTX? WMTX mencapai harga ATH sebanyak 0.9804150514795327 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WMTX? WMTX melihat harga ATL sebanyak 0.0984476599844396 USD . Berapakah jumlah dagangan WMTX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WMTXialah $ 117.69K USD . Adakah WMTX akan naik lebih tinggi tahun ini? WMTX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WMTXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

