Lagi Mengenai WMTX

Maklumat Harga WMTX

Kertas putih WMTX

Laman Web Rasmi WMTX

Tokenomik WMTX

Ramalan Harga WMTX

Sejarah WMTX

WMTX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WMTX-ke-Fiat

WMTX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

WorldMobileToken Logo

WorldMobileTokenHargae(WMTX)

1 WMTX ke USD Harga Langsung:

$0.2302
$0.2302$0.2302
-0.17%1D
USD
WorldMobileToken (WMTX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:01 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2278
$ 0.2278$ 0.2278
24J Rendah
$ 0.2498
$ 0.2498$ 0.2498
24J Tinggi

$ 0.2278
$ 0.2278$ 0.2278

$ 0.2498
$ 0.2498$ 0.2498

$ 0.9804150514795327
$ 0.9804150514795327$ 0.9804150514795327

$ 0.0984476599844396
$ 0.0984476599844396$ 0.0984476599844396

+0.26%

-0.16%

-0.05%

-0.05%

WorldMobileToken (WMTX) harga masa nyata ialah $ 0.2302. Sepanjang 24 jam yang lalu, WMTX didagangkan antara $ 0.2278 rendah dan $ 0.2498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WMTX sepanjang masa ialah $ 0.9804150514795327, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0984476599844396.

Dari segi prestasi jangka pendek, WMTX telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan -0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WorldMobileToken (WMTX) Maklumat Pasaran

No.264

$ 161.78M
$ 161.78M$ 161.78M

$ 117.69K
$ 117.69K$ 117.69K

$ 460.40M
$ 460.40M$ 460.40M

702.77M
702.77M 702.77M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

35.13%

ETH

Had Pasaran semasa WorldMobileToken ialah $ 161.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 117.69K. Bekalan edaran WMTX ialah 702.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 460.40M.

WorldMobileToken (WMTX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WorldMobileToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000392-0.16%
30 Hari$ +0.0436+23.36%
60 Hari$ +0.0458+24.83%
90 Hari$ +0.0842+57.67%
Perubahan Harga WorldMobileToken Hari Ini

Hari ini, WMTX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000392 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWorldMobileToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0436 (+23.36%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WorldMobileToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WMTX mengalami perubahan sebanyak $ +0.0458 (+24.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WorldMobileToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0842 (+57.67%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WorldMobileToken (WMTX)?

Semak WorldMobileTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu WorldMobileToken (WMTX)

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

WorldMobileToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WorldMobileToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WMTX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang WorldMobileToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WorldMobileToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WorldMobileToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WorldMobileToken (WMTX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WorldMobileToken (WMTX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WorldMobileToken.

Semak WorldMobileToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik WorldMobileToken (WMTX)

Memahami tokenomik WorldMobileToken (WMTX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WMTX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WorldMobileToken (WMTX)

Mencari cara membeli WorldMobileToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WorldMobileToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WMTX kepada Mata Wang Tempatan

1 WorldMobileToken(WMTX) ke VND
6,057.713
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AUD
A$0.342998
1 WorldMobileToken(WMTX) ke GBP
0.168046
1 WorldMobileToken(WMTX) ke EUR
0.193368
1 WorldMobileToken(WMTX) ke USD
$0.2302
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MYR
RM0.96684
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TRY
9.500354
1 WorldMobileToken(WMTX) ke JPY
¥33.6092
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ARS
ARS$338.030284
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RUB
19.15264
1 WorldMobileToken(WMTX) ke INR
20.252996
1 WorldMobileToken(WMTX) ke IDR
Rp3,773.769888
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KRW
317.517162
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PHP
13.082266
1 WorldMobileToken(WMTX) ke EGP
￡E.11.068016
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BRL
R$1.217758
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CAD
C$0.315374
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BDT
28.03836
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NGN
344.093752
1 WorldMobileToken(WMTX) ke COP
$895.71971
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ZAR
R.3.987064
1 WorldMobileToken(WMTX) ke UAH
9.477334
1 WorldMobileToken(WMTX) ke VES
Bs36.832
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CLP
$218.4598
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PKR
Rs65.339968
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KZT
124.565824
1 WorldMobileToken(WMTX) ke THB
฿7.288132
1 WorldMobileToken(WMTX) ke TWD
NT$6.92902
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AED
د.إ0.844834
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CHF
Fr0.179556
1 WorldMobileToken(WMTX) ke HKD
HK$1.790956
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AMD
֏88.02848
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MAD
.د.م2.064894
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MXN
$4.208056
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SAR
ريال0.86325
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PLN
0.824116
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RON
лв0.980652
1 WorldMobileToken(WMTX) ke SEK
kr2.122444
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BGN
лв0.37983
1 WorldMobileToken(WMTX) ke HUF
Ft75.549338
1 WorldMobileToken(WMTX) ke CZK
4.714496
1 WorldMobileToken(WMTX) ke KWD
د.ك0.0699808
1 WorldMobileToken(WMTX) ke ILS
0.766566
1 WorldMobileToken(WMTX) ke AOA
Kz209.843414
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BHD
.د.ب0.0867854
1 WorldMobileToken(WMTX) ke BMD
$0.2302
1 WorldMobileToken(WMTX) ke DKK
kr1.447958
1 WorldMobileToken(WMTX) ke HNL
L6.038146
1 WorldMobileToken(WMTX) ke MUR
10.41655
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NAD
$3.998574
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NOK
kr2.24445
1 WorldMobileToken(WMTX) ke NZD
$0.382132
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PAB
B/.0.2302
1 WorldMobileToken(WMTX) ke PGK
K0.962236
1 WorldMobileToken(WMTX) ke QAR
ر.ق0.837928
1 WorldMobileToken(WMTX) ke RSD
дин.22.729948

WorldMobileToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WorldMobileToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WorldMobileToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WorldMobileToken

Berapakah nilai WorldMobileToken (WMTX) hari ini?
Harga langsung WMTX dalam USD ialah 0.2302 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WMTX ke USD?
Harga semasa WMTX ke USD ialah $ 0.2302. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WorldMobileToken?
Had pasaran untuk WMTX ialah $ 161.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WMTX?
Bekalan edaran WMTX ialah 702.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WMTX?
WMTX mencapai harga ATH sebanyak 0.9804150514795327 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WMTX?
WMTX melihat harga ATL sebanyak 0.0984476599844396 USD.
Berapakah jumlah dagangan WMTX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WMTXialah $ 117.69K USD.
Adakah WMTX akan naik lebih tinggi tahun ini?
WMTX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WMTXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:01 (UTC+8)

WorldMobileToken (WMTX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WMTX-ke-USD

Jumlah

WMTX
WMTX
USD
USD

1 WMTX = 0.2302 USD

Berdagang WMTX

WMTXUSDT
$0.2302
$0.2302$0.2302
-0.08%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan