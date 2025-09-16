Lagi Mengenai WNCG

$0.01575
+0.38%1D
Nine Chronicles (WNCG) Carta Harga Langsung
Nine Chronicles (WNCG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01567
24J Rendah
$ 0.01602
24J Tinggi

$ 0.01567
$ 0.01602
$ 4.85927372
$ 0.014851304471806872
-0.13%

+0.38%

-4.09%

-4.09%

Nine Chronicles (WNCG) harga masa nyata ialah $ 0.01574. Sepanjang 24 jam yang lalu, WNCG didagangkan antara $ 0.01567 rendah dan $ 0.01602 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WNCG sepanjang masa ialah $ 4.85927372, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014851304471806872.

Dari segi prestasi jangka pendek, WNCG telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan -4.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nine Chronicles (WNCG) Maklumat Pasaran

No.1235

$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 15.74M
$ 15.74M$ 15.74M

539.45M
539.45M 539.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

723,789,440
723,789,440 723,789,440

53.94%

ETH

Had Pasaran semasa Nine Chronicles ialah $ 8.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.18K. Bekalan edaran WNCG ialah 539.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 723789440. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.74M.

Nine Chronicles (WNCG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nine Chronicles hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000596+0.38%
30 Hari$ -0.0034-17.77%
60 Hari$ -0.00528-25.12%
90 Hari$ -0.00686-30.36%
Perubahan Harga Nine Chronicles Hari Ini

Hari ini, WNCG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000596 (+0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNine Chronicles

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0034 (-17.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nine Chronicles

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WNCG mengalami perubahan sebanyak $ -0.00528 (-25.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nine Chronicles

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00686 (-30.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nine Chronicles (WNCG)?

Semak Nine Chronicleshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nine Chronicles pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WNCG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nine Chronicles di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nine Chronicles anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nine Chronicles Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nine Chronicles (WNCG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nine Chronicles (WNCG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nine Chronicles.

Semak Nine Chronicles ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nine Chronicles (WNCG)

Memahami tokenomik Nine Chronicles (WNCG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WNCG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nine Chronicles (WNCG)

Mencari cara membeli Nine Chronicles? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nine Chronicles di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WNCG kepada Mata Wang Tempatan

Nine Chronicles Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nine Chronicles, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nine Chronicles Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nine Chronicles

Berapakah nilai Nine Chronicles (WNCG) hari ini?
Harga langsung WNCG dalam USD ialah 0.01574 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WNCG ke USD?
Harga semasa WNCG ke USD ialah $ 0.01574. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nine Chronicles?
Had pasaran untuk WNCG ialah $ 8.49M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WNCG?
Bekalan edaran WNCG ialah 539.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WNCG?
WNCG mencapai harga ATH sebanyak 4.85927372 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WNCG?
WNCG melihat harga ATL sebanyak 0.014851304471806872 USD.
Berapakah jumlah dagangan WNCG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WNCGialah $ 56.18K USD.
Adakah WNCG akan naik lebih tinggi tahun ini?
WNCG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WNCGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

