Apakah itu Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Nine Chronicles (WNCG)

Memahami tokenomik Nine Chronicles (WNCG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WNCG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nine Chronicles, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nine Chronicles Berapakah nilai Nine Chronicles (WNCG) hari ini? Harga langsung WNCG dalam USD ialah 0.01574 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WNCG ke USD? $ 0.01574 . Lihat Harga semasa WNCG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nine Chronicles? Had pasaran untuk WNCG ialah $ 8.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WNCG? Bekalan edaran WNCG ialah 539.45M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WNCG? WNCG mencapai harga ATH sebanyak 4.85927372 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WNCG? WNCG melihat harga ATL sebanyak 0.014851304471806872 USD . Berapakah jumlah dagangan WNCG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WNCGialah $ 56.18K USD . Adakah WNCG akan naik lebih tinggi tahun ini? WNCG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WNCGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Nine Chronicles (WNCG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

