Tokenomik The Winkyverse (WNK)

Lihat cerapan utama tentang The Winkyverse (WNK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
The Winkyverse (WNK) Maklumat

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Laman Web Rasmi:
https://www.winkyverse.io/
Kertas putih:
https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59

The Winkyverse (WNK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk The Winkyverse (WNK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 507.78K
Jumlah Bekalan:
$ 6.50B
Bekalan Edaran:
$ 5.50B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 600.54K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0249
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000092020436538883
Harga Semasa:
$ 0.00009239
Tokenomik The Winkyverse (WNK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik The Winkyverse (WNK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WNK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WNK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WNK, terokai WNK harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.