Wicrypt Logo

WicryptHargae(WNT)

1 WNT ke USD Harga Langsung:

$0.012802
$0.012802$0.012802
+2.90%1D
USD
Wicrypt (WNT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:40 (UTC+8)

Wicrypt (WNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.012093
$ 0.012093$ 0.012093
24J Rendah
$ 0.012965
$ 0.012965$ 0.012965
24J Tinggi

$ 0.012093
$ 0.012093$ 0.012093

$ 0.012965
$ 0.012965$ 0.012965

$ 0.610041044460829
$ 0.610041044460829$ 0.610041044460829

$ 0.00885626534093369
$ 0.00885626534093369$ 0.00885626534093369

-1.03%

+2.90%

-16.04%

-16.04%

Wicrypt (WNT) harga masa nyata ialah $ 0.012802. Sepanjang 24 jam yang lalu, WNT didagangkan antara $ 0.012093 rendah dan $ 0.012965 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WNT sepanjang masa ialah $ 0.610041044460829, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00885626534093369.

Dari segi prestasi jangka pendek, WNT telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, +2.90% dalam 24 jam dan -16.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wicrypt (WNT) Maklumat Pasaran

No.2674

$ 334.45K
$ 334.45K$ 334.45K

$ 10.54K
$ 10.54K$ 10.54K

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

26.12M
26.12M 26.12M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

13.06%

NONE

Had Pasaran semasa Wicrypt ialah $ 334.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.54K. Bekalan edaran WNT ialah 26.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.56M.

Wicrypt (WNT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wicrypt hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00036079+2.90%
30 Hari$ -0.011303-46.90%
60 Hari$ -0.013449-51.24%
90 Hari$ +0.000095+0.74%
Perubahan Harga Wicrypt Hari Ini

Hari ini, WNT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00036079 (+2.90%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWicrypt

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.011303 (-46.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wicrypt

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WNT mengalami perubahan sebanyak $ -0.013449 (-51.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wicrypt

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000095 (+0.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wicrypt (WNT)?

Semak Wicrypthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wicrypt (WNT)

The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

Wicrypt tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wicrypt pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wicrypt di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wicrypt anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wicrypt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wicrypt (WNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wicrypt (WNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wicrypt.

Semak Wicrypt ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wicrypt (WNT)

Memahami tokenomik Wicrypt (WNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wicrypt (WNT)

Mencari cara membeli Wicrypt? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wicrypt di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WNT kepada Mata Wang Tempatan

1 Wicrypt(WNT) ke VND
336.88463
1 Wicrypt(WNT) ke AUD
A$0.01907498
1 Wicrypt(WNT) ke GBP
0.00934546
1 Wicrypt(WNT) ke EUR
0.01075368
1 Wicrypt(WNT) ke USD
$0.012802
1 Wicrypt(WNT) ke MYR
RM0.0537684
1 Wicrypt(WNT) ke TRY
0.52833854
1 Wicrypt(WNT) ke JPY
¥1.869092
1 Wicrypt(WNT) ke ARS
ARS$18.71626796
1 Wicrypt(WNT) ke RUB
1.06371818
1 Wicrypt(WNT) ke INR
1.12708808
1 Wicrypt(WNT) ke IDR
Rp209.86881888
1 Wicrypt(WNT) ke KRW
17.68225042
1 Wicrypt(WNT) ke PHP
0.72881786
1 Wicrypt(WNT) ke EGP
￡E.0.61552016
1 Wicrypt(WNT) ke BRL
R$0.06797862
1 Wicrypt(WNT) ke CAD
C$0.01753874
1 Wicrypt(WNT) ke BDT
1.5592836
1 Wicrypt(WNT) ke NGN
19.13591752
1 Wicrypt(WNT) ke COP
$50.0078125
1 Wicrypt(WNT) ke ZAR
R.0.22237074
1 Wicrypt(WNT) ke UAH
0.52705834
1 Wicrypt(WNT) ke VES
Bs2.04832
1 Wicrypt(WNT) ke CLP
$12.1619
1 Wicrypt(WNT) ke PKR
Rs3.63371968
1 Wicrypt(WNT) ke KZT
6.92741824
1 Wicrypt(WNT) ke THB
฿0.40543934
1 Wicrypt(WNT) ke TWD
NT$0.38546822
1 Wicrypt(WNT) ke AED
د.إ0.04698334
1 Wicrypt(WNT) ke CHF
Fr0.00998556
1 Wicrypt(WNT) ke HKD
HK$0.09959956
1 Wicrypt(WNT) ke AMD
֏4.8954848
1 Wicrypt(WNT) ke MAD
.د.م0.11483394
1 Wicrypt(WNT) ke MXN
$0.23517274
1 Wicrypt(WNT) ke SAR
ريال0.0480075
1 Wicrypt(WNT) ke PLN
0.04595918
1 Wicrypt(WNT) ke RON
лв0.05479256
1 Wicrypt(WNT) ke SEK
kr0.11829048
1 Wicrypt(WNT) ke BGN
лв0.0211233
1 Wicrypt(WNT) ke HUF
Ft4.21800296
1 Wicrypt(WNT) ke CZK
0.2630811
1 Wicrypt(WNT) ke KWD
د.ك0.00390461
1 Wicrypt(WNT) ke ILS
0.04263066
1 Wicrypt(WNT) ke AOA
Kz11.66991914
1 Wicrypt(WNT) ke BHD
.د.ب0.004826354
1 Wicrypt(WNT) ke BMD
$0.012802
1 Wicrypt(WNT) ke DKK
kr0.08078062
1 Wicrypt(WNT) ke HNL
L0.33579646
1 Wicrypt(WNT) ke MUR
0.5792905
1 Wicrypt(WNT) ke NAD
$0.22237074
1 Wicrypt(WNT) ke NOK
kr0.12533158
1 Wicrypt(WNT) ke NZD
$0.02137934
1 Wicrypt(WNT) ke PAB
B/.0.012802
1 Wicrypt(WNT) ke PGK
K0.05351236
1 Wicrypt(WNT) ke QAR
ر.ق0.04659928
1 Wicrypt(WNT) ke RSD
дин.1.2680381

Wicrypt Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wicrypt, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wicrypt Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wicrypt

Berapakah nilai Wicrypt (WNT) hari ini?
Harga langsung WNT dalam USD ialah 0.012802 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WNT ke USD?
Harga semasa WNT ke USD ialah $ 0.012802. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wicrypt?
Had pasaran untuk WNT ialah $ 334.45K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WNT?
Bekalan edaran WNT ialah 26.12M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WNT?
WNT mencapai harga ATH sebanyak 0.610041044460829 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WNT?
WNT melihat harga ATL sebanyak 0.00885626534093369 USD.
Berapakah jumlah dagangan WNT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WNTialah $ 10.54K USD.
Adakah WNT akan naik lebih tinggi tahun ini?
WNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:40 (UTC+8)

