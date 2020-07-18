Tokenomik wNXM (WNXM)

Lihat cerapan utama tentang wNXM (WNXM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
wNXM (WNXM) Maklumat

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

Laman Web Rasmi:
https://nexusmutual.io/
Kertas putih:
https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde

wNXM (WNXM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk wNXM (WNXM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 56.98M
$ 56.98M$ 56.98M
Jumlah Bekalan:
$ 565.73K
$ 565.73K$ 565.73K
Bekalan Edaran:
$ 565.73K
$ 565.73K$ 565.73K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 56.98M
$ 56.98M$ 56.98M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 449.5
$ 449.5$ 449.5
Terendah Sepanjang Masa:
$ 7.823164130047671
$ 7.823164130047671$ 7.823164130047671
Harga Semasa:
$ 100.72
$ 100.72$ 100.72

Tokenomik wNXM (WNXM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik wNXM (WNXM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WNXM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WNXM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WNXM, terokai WNXM harga langsung token!

Cara Membeli WNXM

Berminat untuk menambah wNXM (WNXM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WNXM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

wNXM (WNXM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WNXM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WNXM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WNXM? Halaman ramalan harga WNXM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.