Apakah itu Winnerz (WNZ)

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Tokenomik Winnerz (WNZ)

Memahami tokenomik Winnerz (WNZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WNZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Winnerz, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Winnerz Berapakah nilai Winnerz (WNZ) hari ini? Harga langsung WNZ dalam USD ialah 0.001724 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WNZ ke USD? $ 0.001724 . Lihat Harga semasa WNZ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Winnerz? Had pasaran untuk WNZ ialah $ 368.29K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WNZ? Bekalan edaran WNZ ialah 213.63M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WNZ? WNZ mencapai harga ATH sebanyak 0.06725080104804515 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WNZ? WNZ melihat harga ATL sebanyak 0.000960047710637145 USD . Berapakah jumlah dagangan WNZ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WNZialah $ 1.55K USD . Adakah WNZ akan naik lebih tinggi tahun ini? WNZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WNZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Winnerz (WNZ) Kemas Kini Industri Penting

