Lagi Mengenai WNZ

Maklumat Harga WNZ

Kertas putih WNZ

Laman Web Rasmi WNZ

Tokenomik WNZ

Ramalan Harga WNZ

Sejarah WNZ

WNZ Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WNZ-ke-Fiat

WNZ Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Winnerz Logo

WinnerzHargae(WNZ)

1 WNZ ke USD Harga Langsung:

$0.001724
$0.001724$0.001724
+6.41%1D
USD
Winnerz (WNZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:08 (UTC+8)

Winnerz (WNZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0015201
$ 0.0015201$ 0.0015201
24J Rendah
$ 0.00181
$ 0.00181$ 0.00181
24J Tinggi

$ 0.0015201
$ 0.0015201$ 0.0015201

$ 0.00181
$ 0.00181$ 0.00181

$ 0.06725080104804515
$ 0.06725080104804515$ 0.06725080104804515

$ 0.000960047710637145
$ 0.000960047710637145$ 0.000960047710637145

+3.85%

+6.41%

+4.96%

+4.96%

Winnerz (WNZ) harga masa nyata ialah $ 0.001724. Sepanjang 24 jam yang lalu, WNZ didagangkan antara $ 0.0015201 rendah dan $ 0.00181 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WNZ sepanjang masa ialah $ 0.06725080104804515, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000960047710637145.

Dari segi prestasi jangka pendek, WNZ telah berubah sebanyak +3.85% sejak sejam yang lalu, +6.41% dalam 24 jam dan +4.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Winnerz (WNZ) Maklumat Pasaran

No.2628

$ 368.29K
$ 368.29K$ 368.29K

$ 1.55K
$ 1.55K$ 1.55K

$ 17.24M
$ 17.24M$ 17.24M

213.63M
213.63M 213.63M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2.13%

ETH

Had Pasaran semasa Winnerz ialah $ 368.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.55K. Bekalan edaran WNZ ialah 213.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.24M.

Winnerz (WNZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Winnerz hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000103852+6.41%
30 Hari$ +0.0007063+69.40%
60 Hari$ +0.000064+3.85%
90 Hari$ -0.001526-46.96%
Perubahan Harga Winnerz Hari Ini

Hari ini, WNZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000103852 (+6.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWinnerz

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0007063 (+69.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Winnerz

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WNZ mengalami perubahan sebanyak $ +0.000064 (+3.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Winnerz

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001526 (-46.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Winnerz (WNZ)?

Semak Winnerzhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Winnerz (WNZ)

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Winnerz tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Winnerz pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WNZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Winnerz di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Winnerz anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Winnerz Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Winnerz (WNZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Winnerz (WNZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Winnerz.

Semak Winnerz ramalan harga sekarang!

Tokenomik Winnerz (WNZ)

Memahami tokenomik Winnerz (WNZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WNZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Winnerz (WNZ)

Mencari cara membeli Winnerz? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Winnerz di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WNZ kepada Mata Wang Tempatan

1 Winnerz(WNZ) ke VND
45.36706
1 Winnerz(WNZ) ke AUD
A$0.00256876
1 Winnerz(WNZ) ke GBP
0.00125852
1 Winnerz(WNZ) ke EUR
0.00144816
1 Winnerz(WNZ) ke USD
$0.001724
1 Winnerz(WNZ) ke MYR
RM0.0072408
1 Winnerz(WNZ) ke TRY
0.07114948
1 Winnerz(WNZ) ke JPY
¥0.251704
1 Winnerz(WNZ) ke ARS
ARS$2.53155608
1 Winnerz(WNZ) ke RUB
0.1434368
1 Winnerz(WNZ) ke INR
0.15167752
1 Winnerz(WNZ) ke IDR
Rp28.26229056
1 Winnerz(WNZ) ke KRW
2.37793044
1 Winnerz(WNZ) ke PHP
0.09797492
1 Winnerz(WNZ) ke EGP
￡E.0.08288992
1 Winnerz(WNZ) ke BRL
R$0.00911996
1 Winnerz(WNZ) ke CAD
C$0.00236188
1 Winnerz(WNZ) ke BDT
0.2099832
1 Winnerz(WNZ) ke NGN
2.57696624
1 Winnerz(WNZ) ke COP
$6.7081702
1 Winnerz(WNZ) ke ZAR
R.0.02985968
1 Winnerz(WNZ) ke UAH
0.07097708
1 Winnerz(WNZ) ke VES
Bs0.27584
1 Winnerz(WNZ) ke CLP
$1.636076
1 Winnerz(WNZ) ke PKR
Rs0.48934016
1 Winnerz(WNZ) ke KZT
0.93289088
1 Winnerz(WNZ) ke THB
฿0.05458184
1 Winnerz(WNZ) ke TWD
NT$0.0518924
1 Winnerz(WNZ) ke AED
د.إ0.00632708
1 Winnerz(WNZ) ke CHF
Fr0.00134472
1 Winnerz(WNZ) ke HKD
HK$0.01341272
1 Winnerz(WNZ) ke AMD
֏0.6592576
1 Winnerz(WNZ) ke MAD
.د.م0.01546428
1 Winnerz(WNZ) ke MXN
$0.03151472
1 Winnerz(WNZ) ke SAR
ريال0.006465
1 Winnerz(WNZ) ke PLN
0.00617192
1 Winnerz(WNZ) ke RON
лв0.00734424
1 Winnerz(WNZ) ke SEK
kr0.01589528
1 Winnerz(WNZ) ke BGN
лв0.0028446
1 Winnerz(WNZ) ke HUF
Ft0.56579956
1 Winnerz(WNZ) ke CZK
0.03530752
1 Winnerz(WNZ) ke KWD
د.ك0.000524096
1 Winnerz(WNZ) ke ILS
0.00574092
1 Winnerz(WNZ) ke AOA
Kz1.57154668
1 Winnerz(WNZ) ke BHD
.د.ب0.000649948
1 Winnerz(WNZ) ke BMD
$0.001724
1 Winnerz(WNZ) ke DKK
kr0.01084396
1 Winnerz(WNZ) ke HNL
L0.04522052
1 Winnerz(WNZ) ke MUR
0.078011
1 Winnerz(WNZ) ke NAD
$0.02994588
1 Winnerz(WNZ) ke NOK
kr0.016809
1 Winnerz(WNZ) ke NZD
$0.00286184
1 Winnerz(WNZ) ke PAB
B/.0.001724
1 Winnerz(WNZ) ke PGK
K0.00720632
1 Winnerz(WNZ) ke QAR
ر.ق0.00627536
1 Winnerz(WNZ) ke RSD
дин.0.17022776

Winnerz Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Winnerz, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Winnerz Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Winnerz

Berapakah nilai Winnerz (WNZ) hari ini?
Harga langsung WNZ dalam USD ialah 0.001724 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WNZ ke USD?
Harga semasa WNZ ke USD ialah $ 0.001724. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Winnerz?
Had pasaran untuk WNZ ialah $ 368.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WNZ?
Bekalan edaran WNZ ialah 213.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WNZ?
WNZ mencapai harga ATH sebanyak 0.06725080104804515 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WNZ?
WNZ melihat harga ATL sebanyak 0.000960047710637145 USD.
Berapakah jumlah dagangan WNZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WNZialah $ 1.55K USD.
Adakah WNZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
WNZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WNZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:08 (UTC+8)

Winnerz (WNZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WNZ-ke-USD

Jumlah

WNZ
WNZ
USD
USD

1 WNZ = 0.001724 USD

Berdagang WNZ

WNZUSDT
$0.001724
$0.001724$0.001724
+6.41%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan