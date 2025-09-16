Lagi Mengenai WOD

World of Dypians Logo

World of DypiansHargae(WOD)

1 WOD ke USD Harga Langsung:

$0.06697
$0.06697$0.06697
+2.84%1D
USD
World of Dypians (WOD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:47 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06427
$ 0.06427$ 0.06427
24J Rendah
$ 0.06937
$ 0.06937$ 0.06937
24J Tinggi

$ 0.06427
$ 0.06427$ 0.06427

$ 0.06937
$ 0.06937$ 0.06937

$ 0.26994772677802015
$ 0.26994772677802015$ 0.26994772677802015

$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148

+0.23%

+2.84%

+5.26%

+5.26%

World of Dypians (WOD) harga masa nyata ialah $ 0.06697. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOD didagangkan antara $ 0.06427 rendah dan $ 0.06937 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOD sepanjang masa ialah $ 0.26994772677802015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04518352879657148.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOD telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +2.84% dalam 24 jam dan +5.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

World of Dypians (WOD) Maklumat Pasaran

No.928

$ 18.76M
$ 18.76M$ 18.76M

$ 294.59K
$ 294.59K$ 294.59K

$ 66.97M
$ 66.97M$ 66.97M

280.16M
280.16M 280.16M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.01%

BSC

Had Pasaran semasa World of Dypians ialah $ 18.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 294.59K. Bekalan edaran WOD ialah 280.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.97M.

World of Dypians (WOD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk World of Dypians hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0018494+2.84%
30 Hari$ +0.0081+13.75%
60 Hari$ +0.00515+8.33%
90 Hari$ -0.00382-5.40%
Perubahan Harga World of Dypians Hari Ini

Hari ini, WOD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0018494 (+2.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWorld of Dypians

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0081 (+13.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari World of Dypians

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WOD mengalami perubahan sebanyak $ +0.00515 (+8.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari World of Dypians

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00382 (-5.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga World of Dypians (WOD)?

Semak World of Dypianshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus World of Dypians pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WOD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang World of Dypians di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian World of Dypians anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

World of Dypians Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai World of Dypians (WOD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset World of Dypians (WOD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk World of Dypians.

Semak World of Dypians ramalan harga sekarang!

Tokenomik World of Dypians (WOD)

Memahami tokenomik World of Dypians (WOD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WOD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli World of Dypians (WOD)

Mencari cara membeli World of Dypians? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah World of Dypians di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WOD kepada Mata Wang Tempatan

World of Dypians Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang World of Dypians, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web World of Dypians Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai World of Dypians

Berapakah nilai World of Dypians (WOD) hari ini?
Harga langsung WOD dalam USD ialah 0.06697 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WOD ke USD?
Harga semasa WOD ke USD ialah $ 0.06697. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran World of Dypians?
Had pasaran untuk WOD ialah $ 18.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WOD?
Bekalan edaran WOD ialah 280.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOD?
WOD mencapai harga ATH sebanyak 0.26994772677802015 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOD?
WOD melihat harga ATL sebanyak 0.04518352879657148 USD.
Berapakah jumlah dagangan WOD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WODialah $ 294.59K USD.
Adakah WOD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WOD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WODramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:10:47 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

