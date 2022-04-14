Tokenomik World of Dypians (WOD)

Lihat cerapan utama tentang World of Dypians (WOD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

World of Dypians (WOD) Maklumat

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

Laman Web Rasmi:
https://www.worldofdypians.com/
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

World of Dypians (WOD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk World of Dypians (WOD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.97M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 280.18M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 67.70M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.3123
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04518352879657148
Harga Semasa:
$ 0.0677
Tokenomik World of Dypians (WOD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik World of Dypians (WOD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WOD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WOD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WOD, terokai WOD harga langsung token!

Cara Membeli WOD

Berminat untuk menambah World of Dypians (WOD) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WOD, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

World of Dypians (WOD) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WOD membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WOD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WOD? Halaman ramalan harga WOD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.