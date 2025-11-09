WOLFTON Harga Hari Ini

Harga langsung WOLFTON (WOLFTON) hari ini ialah $ 0.000751, dengan 4.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WOLFTON kepada USD penukaran adalah $ 0.000751 setiap WOLFTON.

WOLFTON kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- WOLFTON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WOLFTON didagangkan antara $ 0.000715 (rendah) dan $ 0.000752 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, WOLFTON dipindahkan +1.89% dalam sejam terakhir dan -5.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 12.85K.

WOLFTON (WOLFTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa WOLFTON ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 12.85K. Bekalan edaran WOLFTON ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.25M.